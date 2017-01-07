أدى نانا أكوفو أدو اليمين الدستورية السبت ليصبح رئيس دولة غانا في مراسم حضرها عشرات الزعماء الأفارقة في علامة على انتقال سلمي للسلطة يندر حدوثه في منطقة تجتاحها الأزمات السياسية.

وهزم أكوفو أدو زعيم المعارضة السابق الذي يبلغ من العمر 72 عاما الرئيس الحالي جون دراماني ماهاما في الانتخابات التي أجريت قبل شهر. والبلد المصدر للكاكاو والذهب في منتصف مدة برنامج مساعدات يستمر ثلاثة أعوام مع صندوق النقد الدولي ويهدف لإصلاح اقتصاد يكبله ارتفاع الدين العام والتضخم.