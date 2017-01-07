  • السبت ٨ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , يناير 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184395 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 18:56 الاقسام: دوليات  
رئيسا غانا الجديد يؤدي اليمين الدستورية

رئيسا غانا الجديد يؤدي اليمين الدستورية

أدى نانا أكوفو أدو اليمين الدستورية السبت ليصبح رئيس دولة غانا في مراسم حضرها عشرات الزعماء الأفارقة في علامة على انتقال سلمي للسلطة يندر حدوثه في منطقة تجتاحها الأزمات السياسية.

وهزم أكوفو أدو زعيم المعارضة السابق الذي يبلغ من العمر 72 عاما الرئيس الحالي جون دراماني ماهاما في الانتخابات التي أجريت قبل شهر. والبلد المصدر للكاكاو والذهب في منتصف مدة برنامج مساعدات يستمر ثلاثة أعوام مع صندوق النقد الدولي ويهدف لإصلاح اقتصاد يكبله ارتفاع الدين العام والتضخم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0687 sec