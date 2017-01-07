وقال المتحدث باسم الولاية محمود هاكمال إن مجموعة من المسلحين استهدفوا الجمعة 6 يناير/كانون الثاني عمال أحد المناجم في منطقة أنار دره بإقليم تالة وبرفك خلال عودتهم إلى منازلهم. وأشار إلى أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل 13 عاملا وإصابة 3 آخرين. هذا ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.