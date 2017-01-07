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رقم الخبر: 184394 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 18:56 الاقسام: دوليات  
مقتل 13 عاملا في هجوم شمالي أفغانستان

مقتل 13 عاملا في هجوم شمالي أفغانستان

قتل 13 عاملا أفغانيا جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون ضد عمال منجم في ولاية بغلان شمالي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الولاية محمود هاكمال إن مجموعة من المسلحين استهدفوا الجمعة 6 يناير/كانون الثاني عمال أحد المناجم في منطقة أنار دره بإقليم تالة وبرفك خلال عودتهم إلى منازلهم. وأشار إلى أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل 13 عاملا وإصابة 3 آخرين. هذا ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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