أعلنت السلطات المكسيكية تشديد الاجراءات الأمنية في ولاية فيراكروز في ظل استمرار المظاهرات العنيفة وأعمال النهب احتجاجا على رفع أسعار الوقود في البلاد مؤخرا.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) السبت، أن المظاهرات اندلعت في عدة مدن بالمكسيك بعد ارتفاع أسعار الوقود بحوالي 20%، فيما اعتقلت الشرطة عددا من المواطنين لتورطهم في أعمال العنف.

وكان قرار الحكومة رفع أسعار الوقود قد أدى إلى تفجر مشاعر الغضب بين المواطنين الذين قاموا بتطويق ومحاصرة الطرق السريعة ومحطات الغاز وسرقة محتويات المحال التجارية.

وقتل متظاهران وشرطي وأوقف 1500 شخص خلال المظاهرات وأعمال التخريب، في حين أعلنت الحكومة الجمعة أن الوضع يتجه نحو الاستقرار.

وتوفي الرجلان اللذان أصيبا بالرصاص الخميس خلال مواجهات مع الشرطة في مدينة اكميكيلبان في ولاية هيدالجو وسط البلاد. وقتل الشرطي الأربعاء في مكسيكو أثناء محاولته منع عملية سرقة في محطة للوقود.

وقال المسؤول الحكومي رينيه خواريز "لن يفلت أحد من العقاب" موضحا أنه تم توقيف أكثر من 1500 شخص.

وأدت زيادة سعر البنزين بنسبة 20% والديزل بنسبة 16.5% اعتبارا من الأول من يناير إلى موجة احتجاج في مكسيكو ومدن أخرى.