وقالت "داني كوطون" إنه سيتم رفع عدد الحصص التدريبية الخاصة بالتعامل مع الهجمات الكيماوية، مضيفة "المواطنون يحتاجون إلى مزيد من التعليم حول ما يجب القيام به في حالة وقوع هجوم من هذا النوع"، وفق ما نقل موقع "تليغراف".

وأضافت كوطون "الهجمات الكيماوية تشكل تهديدا كبيرا على كل دول العالم بما فيها بريطانيا.. على الناس أن يعرفوا كيفية التصرف، إذا حدث هذا النوع من الهجمات لا يجب الهروب لأن تلك المواد ستنتشر أكثر فأكثر، وهذا ما يريده الإرهابيون".

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام فقط من تصريحات لوزير الأمن البريطاني، بن والاس، بشأن إن تنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا كان يريد استخدام أسلحة كيماوية في هجوم ضد بريطانيا.

وذكر بن والاس في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز"، أن مقاتلي التنظيم "يأملون في شن هجمات كيماوية، تسقط أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى على أهداف في بريطانيا وأماكن أخرى في أوروبا".