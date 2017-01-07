حاول المحققون الاتحاديون السبت استكشاف كل الزوايا التي تتيح لهم معرفة الدوافع وراء إطلاق مسلح النار بشكل عشوائي في منطقة استلام الحقائب المزدحمة في مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى.

وقالت السلطات إنها احتجزت الأمريكي استيبان سانتياجو - وهو جندي شارك في حرب العراق وحائز على أوسمة - وإنه خضع لاستجواب طويل. وقال جورج بيرو الوكيل الخاص المسؤول عن فرع مكتب التحقيقات الاتحادي في ميامي إن من المتوقع توجيه اتهامات له.

وقال بيرو إن المحققين لا يستبعدون عنصر الإرهاب كسبب للهجوم ويراجعون تحركات المشتبه به في الآونة الأخيرة. وأضاف "سنحاول سبر كل الزوايا لتحديد الدافع وراء هذا الهجوم."

وذكرت السلطات أن المهاجم أخرج بندقية نصف آلية عيار تسعة ملليمترات من حقيبته التي كانت قد مرت من التفتيش وبدأ في إطلاق النار عشوائيا.

وبالإضافة إلى قتله خمسة أشخاص أصيب ثمانية بأعيرة نارية ونقل نحو 35 آخرين إلى المستشفى وهم يعانون من كدمات أو كسور.

ومطار فورت لودرديل-هوليوود هو ثاني أكبر مطار في ساوث فلوريدا.

واستأنف المطار رحلات الشحن والطيران العام بالنسبة للطائرات الصغيرة الخاصة في منتصف الليل بالتوقيت المحلي. وقالت سلطات المطار على تويتر إن من المقرر استئناف الرحلات التجارية يوم السبت.

وقالت السلطات إن سانتياجو (26 عاما) وصل إلى فورت لودرديل قبل قليل من الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) مساء الجمعة على رحلة قادمة من ألاسكا.

وقال بيرو إن سانتياجو مثل أمام فرع لمكتب التحقيقات الاتحادي في أنكوراج في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وكانت تصرفاته غريبة وتم تسليمه للشرطة المحلية التي نقلته إلى منشأة طبية لتقييم حالة قواه العقلية.

من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن قلقه من أن الجمهوريين يثقون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكثر مما يثقون بالديمقراطيين.

وقال أوباما في مقابلة مع قناة "أي بي سي" التلفزيونية: الروس كانوا يريدون التدخل (في الانتخابات الأمريكية ) وتدخلوا. لكن أحد الأمور التي تقلقني هي التعليقات الكثيرة التي شاهدناها في الآونة الأخيرة والتي تدل على أن الجمهوريين أو المحللين أو مقدمي البرامج في التلفزيون، الذين على ما يبدو، يثقون بفلاديمير بوتين أكثر من أبناء وطنهم الأمريكيين، لأن هؤلاء – ديمقراطيين.

وأضاف أوباما: جميعنا في فريق واحد، وفلاديمير بوتين ليس من فريقنا.

من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن سبب هجمات القراصنة على خوادم الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة يعود لإهمال اللجنة الوطنية للحزب نفسه.

وكتب ترامب على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": الإهمال الفاحش للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي هو الذي سمح بالاختراق. اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري محمية بشكل جدي.

وقال ترامب في مقابلة مع "أسوشيتد برس": عرفت الكثير" بعد اجتماع مع قيادة الاستخبارات الأمريكية. لكنه رفض الإجابة بصورة مباشرة على سؤال حول تورط روسيا المحتمل في القرصنة الإلكترونية، واكتفى بعبارة: "كان اللقاء جيدا حقا، أعجبت بهؤلاء الناس.

وكما لاحظت الوكالة فإن ترامب لم يدقق في طبيعة الأدلة (للتدخل الروسي) التي قدمت له، وقال فقط إنه علم بالعديد من الأمور السرية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي المنتخب اعترف، بعد لقائه مع ممثلي دوائر الاستخبارات يوم 6 يناير/كانون الثاني، الذي كان مخصصا لاختراقات القراصنة، بأن دولا عدة، بما في ذلك روسيا والصين، تنفذ هجمات إلكترونية على مؤسسات الولايات المتحدة الحكومية، لكنه عبر عن ثقته بأن القراصنة لم يؤثروا على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

ووعد ترامب أيضا بتشكيل فريق خاص لمكافحة القراصنة، يعد خطة بهذا الشأن في غضون 90 يوما بعد تنصيبه. وأكد في الوقت نفسه أن مسألة الأمن في البلاد تعتبر "الأولوية رقم واحد" بالنسبة له.

هذا وكانت الأجهزة الأمنية الأمريكية اتهمت روسيا بشن هجمات إلكترونية ضد الحزب الديمقراطي خلال الحملة الانتخابية الأمريكية بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.

بدوره أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن هذه الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق.