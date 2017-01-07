شارك السيد حامد علم الهدى، مساعد الشؤون الايرانية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية ، حفل تخريج 397 طالب و طالبة من ابناء السنة ، اقيم بمدينة ايران شهر في محافظة سيستان و بلوشستان ، حيث القى كلمة اشار فيها الى التطورات التي تشهدها المنطقة ، لافتاً الى محاولات الاعداء بث الاختلاف و التفرقة في اوساط المسلمين ، مشدداً على ضرورة تحلي الامة الاسلامية باليقظة والحذر في مواجهة دسائس و احابيل اعداء الاسلام .

ولفت الى ان الاسلام دين الرأفة والمحبة والاخوة، وليس مثلما يحاول البعض تصويره للعالم بأنه دين عنف وقتل وتشريد ، وذلك من خلال افعالهم و ممارساتهم المشينة البعيدة كل البعد عن تعاليم الدين الحنيف و مبادئه و قيمه.

وشدد حجة الاسلام علم الهدى على ان القرآن الكريم كتاب هداية للبشرية جمعاء، مشيراً الى ان العمل بتعاليم القرآن الكريم مدعاة لسعادة الانسان وفلاحه، وحفظه وصونه من مختلف انواع الانحراف والفتن.

وأوضح مساعد الشؤون الايرانية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية: أن سرّ نجاح المسلمين في مواجهة التحديات، والتصدي للمشاريع والمخططات التي تستهدف دينهم وهويتهم، يكمن في اتحادهم و وحدتهم .

كما حضر حفل التخرج منوجهر متكي مساعد الشؤون الدولية في مجمع التقريب، حيث لفت في كلمته الى ان اعداء الاسلام لاسيما اميركا والصهاينة، يضعون في طليعة اهتماماتهم محاربة الاسلام وتشويه صورته ومحاولة إثارة الرعب والتخويف منه، وقد شهدنا طوال السنوات الستة عشرة الماضية كيف ان الرؤساء الاميركيين لم يكفوا عن قرع طبول هذه الحرب المفتعلة .

واضاف متكي: على مشايخ الوهابية في السعودية أن يجيبوا عن تساؤلات واستفسارات المسلمين والرأي العام الاسلامي، هل لدى هؤلاء الذين يحرقون المسلمين في الأقفاص، شيئاً من تعاليم الاسلام و القيم الانسانية ؟

وأشار متكي الى أن التيارات التكفيرية والمتطرفة تهدف من وراء ذلك، الى تشويه صورة الاسلام وتصويره بأنه دين يؤمن بالعنف و الارهاب .

كما تحدث في حفل تخرج طلبة العلوم الدينية من ابناء السنة، إمام الجمعة في المسجد المكي بمدينة زاهدان، مشدداً على ان الاسلام دين الوئام والمحبة والاعتدال، دين الاخوة، مضيفاً : لا يوجد في الاسلام تطرف و لا تكفير و لا خرافات. الاسلام يقارع الظلمة والمستكبرين والمعتدين، ويرفض العنف والارهاب .

واستطرد مولوي عبد الحميد اسماعيل زهي: كل المصائب و الازمات التي تعصف بالمسلمين اليوم إنما هي من فعل اميركا والصهاينة .

وتابع : نظراً الى أن الصراعات القومية و الاختلافات المذهبية والطائفية داخل العالم الاسلامي بلغت مرحلة تدعو الى القلق وتسيء الى هوية الامة الاسلامية ووحدتها، لذا فأننا مطالبون جميعاً الانضواء تحت لواء الاسلام و الحرص معاً على نبذ الاختلاف والمشاحنات المذهبية والنعرات الطائفية المقيتة .

وخلص مولوي عبد الحميد للقول : ينبغي على الجميع الالتفات الى واجباته الشرعية والاسلامية، والاضطلاع بدوره في ارساء الامن و تكريس التعايش، وتعزيز الاخوة والسلام والوئام ، و المضي معاً على طريق تقدم وازدهار البلاد وصيانة وحدته .