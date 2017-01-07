أعلن رئيس رابطة طب العناية المركزة لإيران علي أمير سوادكوهي عن إقامة الملتقى الدولي الرابع لطب العناية المركزة من 11 الى 13 يناير في جامعة الشهيد بهشتي بطهران.

وأضاف سوادكوهي إن الملتقى سيركز في مناقشاته حول طب الإنعاش القلبي الرئوي والجهاز العصبي، والعدوى والتغذية في وحدة العناية المركزة، والعلاجات البديلة لأمراض الكلى، والدورة الدموية، وتجلط الدم.

وصرح ان ملتقى طب العناية المركزة سيعقد لمدة 3 ايام بمشاركة أكثر من ألفي طبيب، كما يشارك عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين وأساتذة الجامات والأخصائيين في طب العناية المركزة بالملتقى.

وأكد سوادكوهي على حضور بعض الأساتذة الكبار في العالم من أعضاء اللجنة الدولية لطب العناية المركزة في الملتقي.

وأقيم الملتقى الدولي الثالث لطب العناية المركزة من 18 الى 20 شباط / فبراير 2016 بجامعة الشهيد بهشتي في طهران.