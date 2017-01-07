زيادة تصدير السلع عبر منفذ جذابة الي العراق بمعدل 22بالمأئة أعلن المدير العام لدائرة النقل والطرق بمحافظة خوزستان (جنوب) عن تصدير مليون و670 ألف طن من السلع الإيرانية عبر منفذ جذابة الحدودي إلي العراق منذ بداية السنة الايرانية الحالية (21 مارس) حتي الآن ليسجل زيادة بنسبة 22 بالمأئة مقارنة بالعام الماضي.