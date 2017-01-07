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رقم الخبر: 184387 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 18:03 الاقسام: اقتصاد  
زيادة تصدير السلع عبر منفذ جذابة الي العراق بمعدل 22بالمأئة

زيادة تصدير السلع عبر منفذ جذابة الي العراق بمعدل 22بالمأئة

أعلن المدير العام لدائرة النقل والطرق بمحافظة خوزستان (جنوب) عن تصدير مليون و670 ألف طن من السلع الإيرانية عبر منفذ جذابة الحدودي إلي العراق منذ بداية السنة الايرانية الحالية (21 مارس) حتي الآن ليسجل زيادة بنسبة 22 بالمأئة مقارنة بالعام الماضي.

و أوضح مسعود مصدقي أن أكثر السلع المصدرة عبر هذا المنفذ شملت الإسمنت و انواع مواد الانشاء الاخري.
منفذ جذابة الحدودي يقع علي بعد 110 كيلومترات شمال غربي مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان و يستخدم هذا المنفذ لتصدير السلع إلي العراق و عبور المسافرين.

 
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