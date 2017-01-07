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رقم الخبر: 184386 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 18:00 الاقسام: اقتصاد  
الصلب والفحم الحجري يشكلان ارضيات مواتية للتعاون بين ايران والمانيا والنمسا
عضو هيئة التدريس بجامعة دوسلدروف الالمانية

الصلب والفحم الحجري يشكلان ارضيات مواتية للتعاون بين ايران والمانيا والنمسا

قال العضو في هيئة التدريس لجامعة 'دوسلدروف' الالمانية 'فريدون بوداغي' ان ايران تحظي بفرص عديدة للتعاون الصناعي في المجالات المنجمية وصناعات ذات صلة اخري مع الدول العالم؛ مبينا ان الصلب والفحم الحجري يشكلان ارضيات مواتية للتعاون المشترك بين ايران والمانيا والنمسا.

واضاف بوداغي في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء اليوم السبت، قائلا ان الدراسات تشير الى نشاطات المانيا والنمسا في الصناعات الخاصة بالفحم الحجري.
ولفت الاستاذ في جامعة دوسلدروف الالمانية الى توفر الظروف داخل ايران بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي الايراني) لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية في شتى المجالات المنجمية والصناعات ذات الصلة.
وتابع بوداغي، ايران وفي ظل امتلاكها 68 نوعا من المواد المنجمية تعد ضمن الدول البارزة في العالم في مجال الاستثمارات الخاصة بالصناعات المنجمية.
ودعا العضو في هيئة التدريس لجامعة دوسلدروف الالمانية الي تشجيع القطاع الخاص لتعزيز حضوره في المجالات المنجمية المذكروة وايضا التعاون مع جهات اجنبية ناجحة في هذه المجالات.
وفي جانب اخر من تصريحاته لفت بوداغي الي ضرورة تعزيز الصناعات الخاصة بالصلب في ايران؛ مبينا ان تطوير صناعة السيارات الايرانية رهن بتصنيع صفائح الفولاذ (الصلب) داخل البلاد.
وفي ذات السياق لفت الاكاديمي في جامعة دوسلدروف الى اعتزام وفد يضم ممثلين عن شركات المانية للتوجه الى ايران لبحث اوجه التعاون المشترك وخاصة في مجال الصلب مع نظيراتها الايرانية.

 
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