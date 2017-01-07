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رقم الخبر: 184385 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 18:02 الاقسام: اقتصاد  
الصناعة الايرانية حققت زيادة بنسبة 9.1 بالمئة خلال الاشهر الاخيرة
مركز الاحصاء الايراني :

الصناعة الايرانية حققت زيادة بنسبة 9.1 بالمئة خلال الاشهر الاخيرة

اعلن مركز الاحصاء الايراني انه وفقا لنتائج المحاسبات الوطنية الموسمية بلغ منسوب النمو الاقتصادي الصناعي في ايران خلال الاشهر الستة الاولي من العام (الايراني) الحالي (ينتهي في اذار)، بلغ 9.1 بالمئة.

وبحسب المصدر نفسه، ان النمو الصناعي في ايران جاء بسبب زيادة صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي للبلاد.
وتشير الاحصاءات الصادرة عن مركز الاحصاء في ايران ايضا الي تحقيق زيادة بنسبة 6.5 بالمئة في اجمالي الناتج المحلي؛ و4.5 بالمئة في اجمالي الناتج المحلي من دون احتساب النفط.

 
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