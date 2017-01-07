مركز الاحصاء الايراني : الصناعة الايرانية حققت زيادة بنسبة 9.1 بالمئة خلال الاشهر الاخيرة اعلن مركز الاحصاء الايراني انه وفقا لنتائج المحاسبات الوطنية الموسمية بلغ منسوب النمو الاقتصادي الصناعي في ايران خلال الاشهر الستة الاولي من العام (الايراني) الحالي (ينتهي في اذار)، بلغ 9.1 بالمئة.