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رقم الخبر: 184384 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 17:39 الاقسام: محليات  
إستشهاد أحد أفراد حرس الحدود في اشتباكات مع الاشرار في شرق البلاد

إستشهاد أحد أفراد حرس الحدود في اشتباكات مع الاشرار في شرق البلاد

افاد مصدر مطلع ان الاشتباكات التي وقعت مساء الجمعة بين الاشرار المسلحين وقوات حرس الحدود بمنطقة جكيغور بمحافظة سيستان وبلوجستان (شرق) ادت الى استشهاد شخص واصابة ثلاثة افراد من قوات حرس الحدود.

وابلغ هذا المصدر المطلع مراسل ارنا ان هذا الحادث وقع مساء الجمعة في حدود الميل 221 بمنطقة جكيغور بجنوب سيستان وبلوجستان.

واضاف ان الافراد الذين كانوا يستقلون عربة اسناد حرس الحدود وكانوا ينقلون المؤن الغذائية لحرس الحدود في منطقة الفوج الحدودي في جكيغور اشتبكوا في طريقهم مع الاشرار المسلحين عند الساعة 11 و 30 دقيقة بالتوقيت المحلي.

واضاف ان هذه الاشتباكات ادت الى استشهاد احد افراد حرس الحدود و اصابة ثلاثة اخرين منهم.

واوكل اعطاء مزيد من التفاصيل بعد التنسيق مع مساعد محافظ سيستان وبلوجستان للشؤون الامنية.

وتعد منطقة جكيغور من توابع سربار وتبعد نحو 560 كيلومترا جنوب زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوجستان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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