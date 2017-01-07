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رقم الخبر: 184383 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 18:06 الاقسام: اقتصاد  
قطع الغاز من قبل تركمنستان لا يؤثر علي الخدمات وعملية إيصال الغاز
مدير شركة المشتقات النفطية في قزوين:

قطع الغاز من قبل تركمنستان لا يؤثر علي الخدمات وعملية إيصال الغاز

أعلنت الشركة الوطنية للمشتقات النفطية في منطقة قزوين (شمال) مسعود شرفي إنه وعلى الرغم من نقض تركمنستان لعهودها في مجال تصدير الغاز لإيراني فإن الشركة علي استعداد لتزويد جميع المناطق في وقت الأزمة وفي كل ساعة تكون بحاجة إليها.

وخلال مقابلة مع إرنا اليوم السبت قال شرفي، إن توفير الوقود السائل لمحطة الشهيد رجائي والشهيد بهشتي والإستهلاك المنزلي يحظي بأهمية بالغة مشيراً إلى عدم وجود أي مشكلة في تأمين الوقود لهذه المناطق.
وأضاف أن توفير الوقود يتم بالتعاون مع شركة الغاز في محافظة قزوين مشيراً إلى أن الشركة وضعت خططاً لمواجهة كل الإحتمالات في هذا الصدد.

 
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