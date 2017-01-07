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رقم الخبر: 184382 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 17:58 الاقسام: اقتصاد  
بصمات سعودية في تنفيذ قوانين مكافحة الإغراق للسلع البتروكيماوية الإيرانية

بصمات سعودية في تنفيذ قوانين مكافحة الإغراق للسلع البتروكيماوية الإيرانية

حول ما تردد من معلومات عن دور السعودية في تنفيذ قوانين مكافحة الإغراق للسلع التصديرية البتروكيماوية الإيرانية إلى الهند والبلدان الأخرى، قال عضو مجلس إدارة غرفة طهران للتجارة والصناعة والمناجم: انه لا يمكن إثبات هذه الإدعاءات بصورة قطعية، لكننا لا نستبعد وجود بصمات للسعوديين في هذا الأمر.

وأضاف حامد واحدي، في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، ان قوانين مكافحة الإغراق التجاري لازالت تنفذ على صادرات المنتجات البتروكيماوية الإيرانية في الهند، بينما ألغيت هذه القوانين حول صادرات الشركات السعودية.

وأشار واحدي إلى الإجراءات التي اتخذت من قبل ايران لمتابعة إلغاء قوانين مكافحة الإغراق التجاري في خارج البلد، وقال: ان السعودية وروسيا وإيران، هي الدول الثلاث الكبرى التي تقوم بتصدير المنتجات البتروكيماوية إلى الهند وقانون مكافحة الإغراق يطبق على ايران فقط دون الآخرين، مشدداً على أن إيران قامت بإجراءات واسعة لإلغاء هذا القانون ضد ايران في الهند.

وأنتجت إيران في السنة الماضية أكثر من 46 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، صدرت نحو 19مليون طن منها الى الخارج. وتعتبر السعودية أكبر منافس للجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط في مجال إنتاج البتروكيماويات وتصديرها.

يذكر أن الإغراق التجاري هو حالة من التمييز في تسعير منتج ما، وذلك عندما يتم بيع ذلك المنتج في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر.

 
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