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رقم الخبر: 184381 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 18:03 الاقسام: اقتصاد  
ايران تصدر 390 مليون دولار من البضائع لسلطنة عمان

ايران تصدر 390 مليون دولار من البضائع لسلطنة عمان

أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة المشتركة بين ايران وعمان، ان ايران صدرت في الأشهر السبعة الأولي من العام الهجري الشمسي الحالي 1395 الذي بدأ في اذار، مارس 2016 من البضائع ما قيمته 390 مليون دولار بينما بلغت قيمة التي تم تصديرها في عام 2013 نحو 148 مليون دولار.

واشار محسن ضرابي خلال اجتماع للجنة العلاقات الخارجية لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) اليوم السبت، الى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات الايرانية 600 مليون دولار مع نهاية العام الايراني الحالي .
وشدد على أن أحد اسباب تزايد الصادرات الايرانية الى سلطنة عمان هو اطلاق خط بحري مباشر بين ايران وعمان.
ونبه الى أن غرفة التجارة تركز بشكل اساسي على تصدير البضائع للدول العربية في الخليج الفارسي مع الأخذ بنظر الاعتبار فرص وامكانيات السلطنة في هذا الصدد.
ونوه الى أن الغرفة المشتركة تولي أهمية بالغة لامكانيات وفرص محافظة سيستان وبلوجستان لوجود ارضية خصبة لتصدير البضائع عبرها.
كما اشار الي أن الجانبين الايراني والعماني اتفقا علي أن البنك العماني يقدم قروضا تصل الى 50 بالمئة للمشاريع الايرانية ذات جدوى اقتصادية.

 
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