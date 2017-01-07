واشار محسن ضرابي خلال اجتماع للجنة العلاقات الخارجية لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) اليوم السبت، الى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات الايرانية 600 مليون دولار مع نهاية العام الايراني الحالي .
وشدد على أن أحد اسباب تزايد الصادرات الايرانية الى سلطنة عمان هو اطلاق خط بحري مباشر بين ايران وعمان.
ونبه الى أن غرفة التجارة تركز بشكل اساسي على تصدير البضائع للدول العربية في الخليج الفارسي مع الأخذ بنظر الاعتبار فرص وامكانيات السلطنة في هذا الصدد.
ونوه الى أن الغرفة المشتركة تولي أهمية بالغة لامكانيات وفرص محافظة سيستان وبلوجستان لوجود ارضية خصبة لتصدير البضائع عبرها.
كما اشار الي أن الجانبين الايراني والعماني اتفقا علي أن البنك العماني يقدم قروضا تصل الى 50 بالمئة للمشاريع الايرانية ذات جدوى اقتصادية.