ايران تصدر 390 مليون دولار من البضائع لسلطنة عمان أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة المشتركة بين ايران وعمان، ان ايران صدرت في الأشهر السبعة الأولي من العام الهجري الشمسي الحالي 1395 الذي بدأ في اذار، مارس 2016 من البضائع ما قيمته 390 مليون دولار بينما بلغت قيمة التي تم تصديرها في عام 2013 نحو 148 مليون دولار.