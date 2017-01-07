أبلغ رئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني في رسالتين منفصلتين، وزارتي الداخلية والطاقة، تنفيذ قانونين تمت الموافقة عليهما من قبل مجلس الشورى الاسلامي.

وأبلغ الرئيس روحاني، في رسالتين منفصلتين، وزارتي الداخلية والطاقة، تنفيذ قانونين تمت الموافقة عليهما من قبل مجلس الشورى الاسلامي وذلك تنفيذا للمادة 123 من الدستور الايراني.

كما أبلغ روحاني وزارة الداخلية تنفيذ قانون العمل باتفاقية التعاون في مجال مكافحة الجرائم المنظمة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وحكومة بولندا.

وكذلك أبلغ الرئيس روحاني في رسالة، وزارة الطاقة تنفيذ قانون العمل بإتفاقية التعاون بين ايران وأذربايجان في مجال مواصلة البناء وتدشين واستخدام المصادر المائية وطاقة السدود ومحطتي "خدا آفرين وقيز قلعة سي" للطاقة الكهربائية على نهر "أراس".

وكان مجلس الشورى الاسلامي قد صادق على هذين القانونين في تشرين الثاني 2016 ، كما حصل القانونان المذكوران على موافقة مجلس صيانة الدستور في كانون الاول 2016.