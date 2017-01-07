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رقم الخبر: 184379 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 17:25 الاقسام: محليات  
تقرير وزارة الخارجية الرابع لخطة العمل المشترك سيقدم في 16 يناير لمجلس الشورى

تقرير وزارة الخارجية الرابع لخطة العمل المشترك سيقدم في 16 يناير لمجلس الشورى

قال المتحدث باسم اللجنة النيابية للأمن القومي والسياسة الخارجية حسين نقوي حسيني، ان التقرير الرابع حول مسار تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) سيقدم الى مجلس الشورى الاسلامي في 16 يناير الجاري.

واضاف نقوي حسيني السبت في حديث مع مراسل ارنا، ان مجلس الشورى الاسلامي سيتسلم التقرير الرابع والذي يصدر كل ثلاث أشهر منذ دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، في 16 يناير، كما ان التقرير الثاني للجنة النيابية للأمن القومي والذي يصدر كل 6 أشهر منذ بدء تنفيذ الخطة، قيد الاعداد لتقديمه الى مجلس الشورى الاسلامي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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