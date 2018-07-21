|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 184378
|تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017
|الوقت: 17:19
|الاقسام: عربيات
|
رئيس الحكومة التركية: حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق تراجع 40% بسبب الإرهاب وظروف أخرى
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر
|مفوضية اللاجئين: نحو 13 ألف لاجئ سوري في دول مجاورة عادوا لديارهم في النصف الأول من 2018 إضافة إلى 750 ألف نازح
|مفوضية اللاجئين: مستعدون لمباحثات مع سوريا وروسيا بشأن خطتهما لإقامة مراكز للاجئين السوريين العائدين
|الهيئة الفلسطينية العليا لمسيرات العودة تدعو للمشاركة الواسعة اليوم بمسيرات العودة في جمعة"حقوق اللاجئين"شرق غزة