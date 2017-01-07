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رقم الخبر: 184377 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 17:20 الاقسام: اقتصاد  
تصدير ملياري دولار من المكسرات الإيرانية لـ 50 دولة

تصدير ملياري دولار من المكسرات الإيرانية لـ 50 دولة

أشار نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة مجتبى خسروتاج، في مراسم افتتاح المعرض الدولي الرابع للمكسرات والفواكه المجففة والصناعات المتعلقة بها، أشار الى أن ايران تصدر سنوياً ملياري دولار من المكسرات لخمسين دولة في العالم من بينها ألمانيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واسبانيا والسويد والنرويج والبرتغال ودول الخليج الفارسي منها السعودية والصين وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وروسيا.

من جانبه، أوضح المدير العام لتنمية التجارة في وزارة الجهاد الزراعي، إن ايران تنتج سنوياً 200 ألف طن من الفسق، و160 ألف طن من الزبيب، و50 ألف طن من الجوز، ومليون و200 طن من التمر، و5 آلاف طن من التين، و50 ألف طن من اللوز، و330 طناً من الصويا، و270 طناً من الزعفران.

الجدير بالذكر ان المعرض الدولي الرابع للمكسرات والفواكه المجففة والصناعات المتعلقة افتتح يوم الجمعة في العاصمة طهران بمشاركة اقليمية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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