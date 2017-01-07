بلغ حجم التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الأوروبي، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2016، 3ر10 مليار يورو بنمو بلغ نسبة 66 بالمئة مقارنة بالمدة نفسها لعام 2015.

وأشارت أحدث إحصائية نشرها موقع (يوروستات) الى أن حجم التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الأوروبي بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى لعام 2016، 3ر10 مليار يورو، بنمو يبلغ نسبة 66 بالمئة مقارنة بالمدة نفسها لعام 2015.

هذا وكان حجم التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوربي خلال الأشهر العشرة الأولى لعام 2015، قد بلغ 2ر6 مليار يورو. وذكر التقرير انه عقب استئناف استيراد النفط الايراني من قبل الاتحاد الأوروبي، حقق التبادل التجاري بين الجانبين نمواً ملحوظاً، وقامت الدول الأوروبية خلال 10 أشهر بإستيراد بضائع من ايران بقيمة 10 مليارات يورو، حيث وصل هذا الرقم الى 9ر3 مليار يورو.

وبلغت صادرات الاتحاد الأوروبي الى ايران خلال الأشهر العشرة الأولى لعام 2016، 4ر6 مليار يورو بنسبة نمو 23 بالمائة، بينما صدرت الدول الأوروبية خلال المدة نفسها لعام 2015 بضائع الى ايران بقيمة 2ر5 مليار يورو.

وأعلن في الشهر العاشر لعام 2016 ان واردات الاتحاد الأوروبي من ايران بلغت 450 مليون يورو، وان الصادرات الى ايران 757 مليون يورو. وكانت واردات الاتحاد الأوروبي من ايران في أكتوبر 2015 قد بلغت 103 ملايين يورو، والصادرات الى ايران 534 مليون يورو.