أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمود واعظي، الى النهوض باقتصاد البلاد من خلال تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم، مؤكداً بأن الحكومة تسعى بكل جد لحل مشاكل البلاد الاقتصادية.

وقال واعظي، خلال لقائه الجمعة ممثل الولي الفقيه في محافظة جيلان (شمال ايران): ان الحكومة تمكنت خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 19 آذار/ مارس 2016) من السيطرة على التضخم وجعله أحادي الرقم، كما تمكنا خلال العام الجاري عبر تنفيذ سياسات الاقتصاد المقاوم من النهوض باقتصاد البلاد.

واعتبر تجاوز الصادرات قيمة الواردات من محاور اهتمام الحكومة بمعالجة المشاكل الاقتصادية، وأضاف: إننا الآن في ظروف صعبة، إلا أن الأوضاع ستتحسن تدريجياً خلال الأعوام القادمة وسنشهد تحسن معيشة المواطنين.

وأشار الى رئاسته للجانب الايراني للجنة الاقتصادية المشتركة مع جمهورية آذربايجان، وقال: ان أحد أهدافنا هو دعم صادرات المحاصيل الزراعية، وفي هذا السياق تعد دول بحر قزوين وروسيا فرصة مناسبة لصادرات محاصيل محافظة جيلان. وأضاف: ان خط سكك الحديد آستارا-آستارا (بين مدينتي آستارا الايرانية وآستارا الآذربايجانية) سيكتمل نهاية العام الايراني الجاري وسيتم إنشاء محطة في هذا المكان يستفاد منها للصادرات ليس فقط الى جمهورية آذربايجان وروسيا، بل أيضاً الى أوروبا وبكلفة أقل.

واعتبر آخوندي إكمال خط سكك الحديد قزوين-رشت (شمال غرب) إحدى القضايا المهمة والمؤكد عليها من قبل رئيس الجمهورية، وقال: ان الأعمال الأساسية لهذا الخط السككي قد أنجزت وسيتم تدشينها قريباً لنشهد تبلور ممر الشمال-جنوب.