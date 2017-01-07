باعت إيران أكثر من 13 مليون برميل من النفط كانت تحتفظ به على متن ناقلات في البحر مستفيدة من اتفاق (أوبك) الخاص بخفض الإنتاج والذي أعفيت منه لاستعادة حصتها السوقية وجذب مشترين جدد، وفقاً لمصادر بالقطاع وبيانات.

وإرتفاع الإنتاج 30 ألف برميل يومياً في كانون الأول

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، باعت إيران نحو نصف النفط الذي تحتفظ به في وحدات التخزين العائمة التي كانت تشغل العديد من ناقلاتها مع سعي طهران للتخلص من مخزونات في سوق عالمية متخمة بالمعروض من الخام.

وأظهرت بيانات نفطية من تومسون رويترز أن كمية النفط الإيراني المخزنة في البحر انخفضت إلى 4ر16 مليون برميل من 6ر29 مليون برميل في بداية أكتوبر/ تشرين الأول. وقبل هذا الانخفاض الحاد لم يشهد مستوى المخزون تغيراً كبيراً في عام 2016. وأظهرت البيانات أن المخزون بلغ 7ر29 مليون برميل في بداية العام الماضي.

ويشغل المخزون غير المباع حالياً نحو 12 إلى 14 ناقلة إيرانية من بين أسطولها البالغ نحو 60 سفينة مقارنة مع نحو 30 ناقلة في فصل الصيف، وفقاً لمصدرين معنيين بتتبع حركة الناقلات.

وذهب النفط المباع في الأشهر الأخيرة إلى مشترين في آسيا بما في ذلك الصين والهند وكوريا الجنوبية وإلى دول أوروبية تشمل إيطاليا وفرنسا، وفقاً للمصادر والبيانات.

وقالت مصادر منفصلة بقطاع النفط: ان إيران تتطلع أيضاً للدخول إلى أسواق جديدة في أوروبا بما في ذلك دول البلطيق وغيرها من دول وسط وشرق أوروبا، لكن من غير الواضح ما إذا جرى بيع أي نفط هناك.

واستأنفت شركات أجنبية عديدة تعمل في مجال التأمين على السفن توفير تغطية تأمينية للسفن الإيرانية في الأشهر الأخيرة وهو ما منح إيران مجالاً أوسع لاستخدام ناقلاتها في تسليم شحنات أو تنفيذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى بدلاً من استخدامها في تخزين الخام.

هذا وأظهر مسح لرويترز، يوم الخميس، أن إنتاج النفط الايراني ازداد بمقدار 30 ألف برميل يومياً بعدما سمح اتفاق أوبك، لطهران زيادة إنتاجها الذي تضرر من الحظر.

وأظهر المسح أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط هبط في ديسمبر/ كانون الأول من مستوى قياسي قبل سريان اتفاق لخفض الإنتاج بفعل هجمات على منشآت نفطية في نيجيريا وقيام السعودية -أكبر مصدر للخام في العالم- بتقليص صادراتها. وجاء التراجع -وهو الأول منذ مايو/ أيار بحسب مسوح رويترز- على الرغم من زيادة في صادرات العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك واستمرار ارتفاع إنتاج ليبيا.

وانخفض إنتاج أوبك في ديسمبر/ كانون الأول إلى 18ر34 مليون برميل يومياً من مستوى معدل بلغ 38ر34 مليون برميل يومياً في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقاً لما أظهره المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر في صناعة النفط.