قال مصدر مطلع ان صفقة شراء الطائرات مع شركتي بيونغ وايرباص كانت إنجازاً كبيراً في صناعة الملاحة الجوية، معلناً عن انضمام عدد من طائرات الايرباص الجديدة الى الأسطول الجوي الايراني قريباً.

ونفى المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، الأنباء التي ترددت حول تسليم طائرتين الى ايران كانت إسبانيا قد أعادتهما سابقاً الى الشركة، وأضاف: ان ايرباص ستسلم حتى نهاية العام الجاري (ينتهي في 20 مارس/ آذار 2017) عدداً من هذه الطائرات لإيران، على أساس الصفقة المبرمة معها. وأوضح أن طائرات الركاب الجديدة، اجتازت جميع الاختبارات على أن يبدأ استخدامها في ايران.

يذكر أن الصفقة المبرمة مع ايرباص تنص على تسليم الشركة، طائرة من طراز A321، وطائرتين من طراز A330 للمسافات الطويلة لإيران حتى نهاية العام الايراني الجاري.

على صعيد آخر، أعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في أستراليا عن توقيع مذكرة تفاهم بين طهران وكانبيرا، تقضي بقرب تسيير الرحلات الجوية المباشرة بينهما.

وأوضح عبدالحسين وهاجي، أمس السبت، في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان المحادثات بين ايران وأستراليا بشأن تسيير الرحلات الجوية المباشرة ستجري خلال الشهر المقبل. وتابع قائلاً: انه تم توقيع مذكرة تفاهم في هذا المجال في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر ومن المقرر أن تقوم شركة ماهان للطيران بإجراء محادثات مع شركة الطيران الأسترالية بعد عطلة رأس السنة أوائل شباط/ فبراير المقبل.

وتنص مذكرة التفاهم على استخدام أجواء البلدين من قبل شركات الطيران الايرانية والأسترالية وتلقي الخدمات الجوية إلى جانب تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين مختلف المدن الايرانية والأسترالية بما فيها طهران ومشهد وشيراز واصفهان مع سيدني وبرزبن وملبورن وبرت في أستراليا.

ونوه بأن شركة (كانتاس) التي تعد أكبر شركة طيران في أستراليا تستخدم حالياً الأجواء الايرانية لتسيير الرحلات نحو أوروبا، معتبراً تسيير الرحلات المباشرة بين ايران وأستراليا بأنه سيسهم في توطيد العلاقات بينهما.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أعلن وهاجي عن زيادة عدد السياح الأستراليين الى ايران بعد إلغاء العقوبات المفروضة عليها بنسبة 24 في المئة.