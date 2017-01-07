وسجلت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية مبيعات 140 الفا و25 طنا من السلع لامست 104 ملايين دولار.

وبيع في القاعة المذكورة، 132 الفا و65 طنا من انواع الصلب و4330 طنا من الالمينيوم و3510 اطنان من النحاس و120 طنا من الموليبدن المكثف و3 كيلوغرامات من الذهب.

وشهدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 229 الفا و403 اطنان من السلع باكثر من 111 مليون دولار.

وبيع في القاعة 84 الفا و260 اطنان من انواع القير و40 الفا و355 طنا من المواد البوليمرية و57 الفا و500 طن من الفكيوم باتوم (مادة اولية بانتاج القير) و23 الف طن من اللوب كات (مادة اولية بانتاج زيوت المحركات) و15الفا و168 طنا من المواد الكيميائية و6420 طنا من الكبريت و100 طن من عازل الرطوبة و100 طن من غاز الارغون.

وسجلت القاعة الزراعية مبيعات 29 الفا و273 طنا من المنتجات بنحو 10.5 مليون دولار.