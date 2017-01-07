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رقم الخبر: 184367 تاريخ النشر: كانون الثاني 07, 2017 الوقت: 15:54 الاقسام: عربيات  
19 قتيلا على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في أعزاز السورية

19 قتيلا على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في أعزاز السورية

قتل 19 شخصا على الأقل غالبيتهم من المدنيين السبت، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز في شمال سوريا، بحسب ما يسمى «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وقال المرصد إنه «تأكد حتى الآن مقتل 19 شخصا وإصابة عشرات بجروح بعضهم بحالة حرجة، في التفجير الذي وقع في منطقة المحكمة الشرعية» أمام سوق في المدينة الواقعة في شمال محافظة حلب على الحدود التركية.

وأشار المرصد إلى أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وتشهد مدينة اعزاز، التي تعد ابرز معاقل الفصائل المسلحة في محافظة حلب، بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة، تبنى بعضها تنظيم «داعش».

ففي 17 تشرين الثاني/نوفمبر، قتل 25 شخصا في انفجار سيارة مفخخة استهدف أحد مقار حركة نور الدين زنكي الارهابية في مدينة اعزاز، وفق ما افادت الحركة، متهمة تنظيم «داعش» بالوقوف وراء الهجوم.

في 14 تشرين الأول/أكتوبر، قتل 17 شخصا على الاقل غالبيتهم من فصائل المعارضة المسلحة في انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش تابعة لتلك الفصائل قرب أعزاز.

ويأتي التفجير فيما تتواصل الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ قبل أكثر من أسبوع في سوريا، برعاية روسية تركية.

 

 

 
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مصدر الخبر: فرانس برس
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