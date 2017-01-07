عثرت قوات الأمن العراقية، على سجون تابعة لتنظيم داعش، جنوبي مدينة الموصل (شمال) خلال عمليات استعادتها من التنظيم، فيما استهدف سلاح الجو العراقي مواقع التنظيم في المدينة وقضاء تلعفر، موقعاً قتلى.

وقال قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد جودت، في بيان صحفي: إن «قوات الشرطة عثرت على سجون ومشفى ميداني تابعة لداعش، خلال عمليات تطهير حي الوحدة في الجانب الشرقي من الموصل».

وسبق أن عثرت القوات العراقية، مطلع ديسمبر/كانون أول المنصرم على سجن للتنظيم في حي «الرحمة» شرقي الموصل، يضم زنزانات انفرادية للرجال والنساء، إلى جانب غرف مخصصة للتعذيب.

وفي سياق التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم مقتل 20 عنصرا من «داعش» بقصف جوي شّنه سلاح الجو لمواقع المسلحين في 11 منطقة بقضاء تلعفر، والموصل.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن «قيادة القوة الجوية دمرت معملًا لصناعة قنابر (قذائف) الهاون، ومخازن للأسلحة والعتاد، بالإضافة إلى تدمير عجلات (سيارات) ملغومة، وقتل 20 إرهابيا في عدة مناطق وأحياء بالموصل، وقضاء تلعفر (غرب المدينة)».

وتواجه القوات العراقية صعوبات كبيرة في اقتحام الأحياء السكنية للموصل، بسبب اعتماد «داعش» على العبوات الناسفة والبراميل المتفجرة والسيارات المفخخة والقناصة وشبكة الأنفاق لتسهيل حركتهم، فضلا عن معرفتهم الجغرافية بالمنطقة.