صرّح قائد القوة البحرية في الجيش الايراني الأدميرال "حبيب الله سياري" لوكالة أنباء تسنيم ان البحرية تعتزم اجراء مناورات في المياه الاقليمية الايرانية والدولية وشمال المحيط الهندي في الشهر القادم تستخدم فيها اسلحة وتكتيكات جديدة لأول مرة.

واشار الأميرال "حبيب الله سياري" في تصريحه لتسنيم الى ان هذه المناورات تجري تحت اسم "الولاية 95" في مساحة واسعة من مياه الجمهورية الاسلامية الايرانية والمياه الدولية في شمال المحيط الهندي.

واضاف، ان القوات البحرية في الجيش الايراني تعتزم تدشين تكتيكات جديدة وحديثة واستعراض تكتيكات قتالية حديثة لاول مرة في مناورات هذا العام.

وتابع، ان هذه المناورات تحظى بأهمية عالية، وتعتزم القوات البحرية في الجيش الايراني ازاحة الستار فيها عن اسلحة ومعدات جديدة وحديثة تضفي تأثيرا كبيرا على قدرة هذه القوة.

ونوه الادميرال سياري الى ان القوات البحرية في المجال الصاروخي كان لها اليد الطولى في مواجهة اي اعتداء ومازالت، مؤكدا انه سيتم اختبار انواع من الصواريخ تمت ادخالها الى الخدمة.

ولفت قائد القوة البحرية في الجيش الايراني الى مشاركة مروحيات وفرقاطات تم تصنيعها على يد الخبراء الايرانيين في هذه المناورات.