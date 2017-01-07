استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في قصر بعبدا، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني الدكتور علاء الدين بروجردي والوفد المرافق له، في حضور السفير الايراني في بيروت محمد فتح علي.

ونقل بروجردي الى الرئيس عون تحيات الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني ورغبتهما في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في وجوهها كافة، ولاسيما منها العلاقات الاقتصادية خصوصا بعد انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية والتوافق الواسع الذي اظهرته القيادات اللبنانية حيال ذلك.

وعرض بروجردي للموقف الايراني من التطورات الاقليمية عموما والوضع في سوريا خصوصا، والجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي للازمة السورية يقوم على الحوار بين الاطراف السوريين والقضاء عليها.

واعرب عن امله في ان تؤدي المفاوضات المرتقبة في الاستانة الى بلوغ الحل السياسي المنشود.

وحمل الرئيس عون المسؤول الايراني تحياته الى الرئيس روحاني، مشددا على ان "الاوضاع عادت الى طبيعتها في لبنان بعد الانتخابات الرئاسية، وان التوافق بين اللبنانيين سوف يؤدي الى مزيد من الازدهار والطمأنينة، لاسيما وان لغة الحوار السائدة تهدف الى تقريب وجهات النظر في المواضيع المطروحة".

واعرب الرئيس عون عن امله في ان "تنجح الجهود المبذولة للوصول الى حل سياسي للازمة السورية بما يساعد على ايجاد حل لمأساة النازحين السوريين الذين بات عددهم في لبنان يقارب نصف عدد سكانه، ما انعكس سلبا على الوضعين الاقتصادي والامني". وشدد الرئيس عون على "اهمية العمل المشترك لمواجهة الارهاب"، لافتا الى "ما حققه لبنان من نتائج بفعل العمليات الاستباقية التي تقوم بها القوى العسكرية والامنية اللبنانية".

كما استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني الدكتور علاء الدين بروجردي على رأس وفد من المجلس والسفير الايراني محمد فتح علي.

وقال بروجردي بعد اللقاء إن الملف السوري استحوذ على جانب اساسي من المحادثات مع الرئيس بري في ضوء زيارتي الرسمية لسوريا قبل مجيئنا إلى لبنان"، وأضاف: "لأن استتباب الأمن وتعزيز الاستقرار هو من الاهداف العليا التي تصبو اليها كل الدول ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان، فقد كانت وجهات النظر متطابقة عن ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الارهاب والتطرف والتكفير للوصول في هذه المنطقة الى شاطىء الأمان. ونحن ما زلنا على رأينا الثابت بضرورة ايجاد حل سياسي للازمة السورية من خلال حوار داخلي سوري - سوري، ولهذا فقد شاركنا في اجتماع موسكو ورحبنا ايضا بانعقاد الحوار السوري في الاستانة لاننا نعتبر ان مثل هذه التحركات السياسية من شأنها ان تشكل مقدمات مفيدة وبناءة للوصول الى الهدف المنشود وهو تحقيق الحل السياسي للازمة السورية".

وختم: "ما يتعلق بالشق اللبناني، أعربنا لدولته عن سعادتنا الكبيرة للاستحقاق الهام الذي تحقق في لبنان أخيرا وتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ونأمل ونعول كثيرا على ان هذا العهد سوف يحمل معه الكثير من الانجازات البناءة للبنان في مختلف المجالات. كما اعربنا عن تقديرنا للدور الوطني والحكيم والبناء الذي قام به الرئيس بري في ادارته الحكيمة للعمل البرلماني الذي ادى في نهاية المطاف الى وضع حد للشغور الرئاسي وانجاز الاستحقاق كما ينبغي ويجب".

من جانبه، استقبل رئيس الحكومة سعد الحريري بعد ظهر السبت في "بيت الوسط" رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني الدكتور علاء الدين بروجردي، وعرض معه آخر التطورات والمستجدات السياسية في المنطقة.

وخلال استقباله ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية في لبنان، السبت، أشار بروجردي إلى توجيهات الإمام الخميني (رضوان الله عليه) بشأن دعم القضية الفلسطينية حتى تحرير كامل الأراضي المحتلة وقال: إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنذ إنتصار الثورة الإسلامية هو دعم القضية الفلسطينية معتبراً إن هذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال الوحدة بين المسلمين.

وأضاف: إن أعداء الإسلام يسعون إلى إيجاد التفرقة بين دول المنطقة وإبعاد شعوبها عن القضية الفلسطينية.

وندد بدعوة بعض الدول الإسلامية، للتجار الصهاينة إلى زيارتها وقال: إن من دواعي الأسف أن تدعو دول المنطقة وفداً صهيونياً إليها لكي يقيم الإحتفالات هناك.

وأكد علاء الدين بروجردي إن التضامن بين المسلمين وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وتحرير جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يبقي للكيان الصهيوني مكانا ً في الجغرافية السياسية للمنطقة والعالم.

من جانبهم أعرب ممثلو الفصائل الفلسطينية عن تقديرهم للدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية للشعب والمقاومة الفلسطينية مشددين على ضرورة إستمرار النضال ضد الكيان الصهيوني حتى تحرير فلسطين.

وكان بروجردي قد وصل الى بيروت الجمعة قادما من دمشق حيث التقى خلال زيارته لها الرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء عماد خميس ووزير الخارجية وليد المعلم ورئيسة مجلس الشعب هدية عباس.

وتباحث بروجردي خلال زيارته الى دمشق مع كبار المسؤولين السوريين حول التعاون الثنائي واحدث تطورات الاوضاع في الساحة السورية.