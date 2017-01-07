أعلن رئيس الوزراء التشادي البير باداكيه، الخميس، إغلاق الحدود البرية مع ليبيا بسبب وجود "خطر محتمل لتسلل إرهابي".

وقال باداكي في مداخلة بثت على الإذاعة والتلفزيون:" في مواجهة الأخطار التي تهدد وحدة ترابنا الوطني، قررت الحكومة إغلاق الحدود البرية مع ليبيا، وإعلان المناطق المحاذية لليبيا مناطق عمليات عسكرية"، وفق "فرانس برس".

وتابع:" بعض المجموعات الإرهابية المعزولة اتجهت إلى جنوب ليبيا، أي إلى الحدود الشمالية لبلادنا التي قد تتعرض في ضوء ذلك لخطر تسلل إرهابي"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عن هذه المجموعات.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت القرارين السابقين للتصدي لأي تهديد قد يمس أمن سكان المناطق الشمالية المحاذية للحدود الليبية.

يذكر أن المناطق الحدودية بين تشاد وليبيا صحراوية ومأهولة بنسبة ضئيلة، كما تشهد عمليات تهريب يقوم بها السكان على جانبي الحدود.