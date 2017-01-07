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رقم الخبر: 184295 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 19:07 الاقسام: عربيات  
مصر.. مقتل 9 إرهابيين وإصابة 16 آخرين في شمال سيناء

مصر.. مقتل 9 إرهابيين وإصابة 16 آخرين في شمال سيناء

أحبطت قوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني، الجمعة، محاولة تسلل وهجوم مجموعة من العناصر التكفيرية على عدد من نقاط التأمين بشمال سيناء، حيث حاولت مجموعة من الإرهابيين فجر الجمعة، الهجوم على بعض من نقاط التأمين الثابتة التابعة للجيش الثالث الميداني بشكل متزامن، مستخدمة عدد من عربات الدفع الرباعي محملة بكميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة، وعدد من الدراجات البخارية، مستخدمين الأسلحة الآلية وطلقات مختلفة الأعيرة.

وتمكنت القوات من إحباط الهجوم بعد تبادل لإطلاق النيران، وأسفرت عن القضاء على 9 تكفيريين، وإصابة 16 آخرين من القائمين بالهجوم، وتدمير عدد 2 عربة دفع رباعي، وعدد 4 دراجات بخارية، والتحفظ على العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات وأجهزه الاتصال اللاسلكية المستخدمة في الهجوم .

وتقوم عناصر إنفاذ القانون بمواصلة عمليات التمشيط والمداهمة ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية، وتكثيف إجراءات الحماية والتأمين بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي.

كما عززت السلطات المصرية الاجراءات الأمنية حول عدد من كنائس القاهرة قبل ساعات من احتفال الأقباط بعيد الميلاد الأول بعد تفجير إنتحاري في كنيسة أودى بحياة 28 قبطيا الشهر الفائت.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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