كشف مركز "بروكينغز" للدراسات السياسية الأميركية للأبحاث عن محاولات سعودية لاستقطاب سلطنة عُمان وإبقائها في المحور الخليجي، معلناً عن نية مسؤولي الرياض زيارة السلطنة لبحث سبل خروج الرياض من المستنقع اليمني بعد الهزائم التي مني بها تحالف العدوان.

وفي وقت تتأرجح فيه العلاقات العُمانية السعودية بسبب الاختلاف في المواقف من القضايا الإقليمية، نشر مركز "بروكينغز" تقريراً حول العلاقات بين الرياض ومسقط، أشار فيه إلى السعي السعودي للتوافق مع سلطنة عُمان لـ"جذبها إلى محور دول مجلس التعاون لمواجهة إيران".

وتسعى الرياض جاهدة لتعزيز وحدة مجلس التعاون، وإبقاء مسقط ضمن سياسية المجلس المتجه نحو الانحلال، خصوصا مع اقتراب مواقفها من أعداء الرياض في المنطقة. وقد ظهرت مواقف المملكة من السلطنة خلال جولة الملك سلمان الأخيرة على الدول الخليجية التي استثنت مسقط منها قبيل انعقاد القمة الخليجية، أواخر عام 2016م.

وتوقع تقرير "بروكينغز" أن يخطو الملك سلمان باتجاه تحسين العلاقات مع السلطنة عبر زيارة يستهل بها عام 2017م، خاصة أن الدور العُماني في المنطقة عمل على تخفيف حدة التوتر بين دول الخليج الفارسي وإيران.