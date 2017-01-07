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رقم الخبر: 184293 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 19:03 الاقسام: عربيات  
الظواهري: البغدادي كذّاب.. والأولوية لضرب أميركا

الظواهري: البغدادي كذّاب.. والأولوية لضرب أميركا

اتهم زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، في رسالة صوتية بثت على الإنترنت، الخميس، زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي بـ"الكذب" و"الافتراء" على القاعدة لتشويه صورتها، مؤكدا أن الأولوية يجب أن تكون لضرب أميركا.

وقال الظواهري في رسالته عنوانها: إن "هناك حملة تشويه وتخويف وتنفير، وكان ممن شارك في هذه الحملة للأسف كذابو إبراهيم البدري (أبوبكر البغدادي)"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ووجه زعيم القاعدة دعوة إلى من وصفهم بـ"مجاهدي أمتنا" لأن يجعلوا أميركا وحلفائها "أولويتهم"، مع مراعاة ظروف "كل ساحة جهادية".

وأكد أن تنظيمه يدعو إلى "رفض كل معاهدة أو اتفاقية أو قرار دولي يمنح (الكفار) حق الاستيلاء على ديار المسلمين. كاستيلاء "إسرائيل" على فلسطين".

كما شدد على ضرورة "الامتناع عن إيذاء المسلمين وكل من تحرم الشريعة العدوان عليهم بتفجير أو قتل أو خطف أو إتلاف مال أو ممتلكات".           

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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