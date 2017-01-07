اقتحمت قوات العدو الصهيوني فجر الجمعة، بلدة بيرزيت شمال محافظة رام الله والبيرة، وجابت آليات الاحتلال شوارع المدينة دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" عن مصادر محلية، أن جنود العدو دققوا في هويات بعض المواطنين الذين كانوا يتنقلون ساعات الفجر.

في سياق منفصل، أصيب فلسطيني يبلغ من العمر 40 عاماً بجروح خطيرة جراء تعرضه للدهس العمد من قبل مستوطن صهيوني جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

كما كان نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش قد أعلن، الخميس، عن تعليق العمل في البحر الخميس والجمعة احتجاجا على إغراق الاحتلال مركب صيد وفقدان آثار أحد الصيادين الذين كانوا على متنه.

وأوضح عياش في مؤتمر صحفي له، خلال وقفة احتجاجية لنقابة الصيادين في ميناء غزة جراء إغراق قارب الصيد ليلة الاربعاء، إن عمليات البحث عن الصياد المفقود لا زالت متواصلة، قائلاً: "إن زوارق الاحتلال تعمدت إغراق القارب وأنه لا صحة لما قيل أن ما جرى كان حادثا".

واستنكر نقيب الصيادين الممارسات الإسرائيلية المتكررة بشكل يومي ضد الصيادين الذين يخرجون للبحث عن لقمة عيشهم، داعيا المجتمع الدولي بالوقوف أمام هذه الممارسات ووقفها والعمل على حماية الصيادين، مشيرا إلى ممارسات إسرائيلية سابقة في هذا الصدد أدت لإغراق عدد من المراكب وفقدان صيادين تم إنقاذهم فيما بعد.

واعتصم صباح أمس الجمعة، صيادون ومواطنون وأفراد من عائلة الهسي في ميناء الصيادين احتجاجاً على جريمة اعتداء الزوارق الحربية الإسرائيلية، على مركب صيد الصياد أحمد محمد الهسي قبالة شاطئ السودانية شمال قطاع غزة.

وفي سياق آخر استجوب ضباط بشرطة الاحتلال الإسرائيلية، الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمرة الثانية خلال أسبوع للاشتباه في تلقيه هدايا من رجال أعمال صهاينة وأجانب.

وقالت الشرطة، إن الاستجواب الذي استمر نحو 5 ساعات جرى بمقر إقامة نتنياهو الرسمي في القدس، مشيرة إلى أن الاستجواب الأول الذي جرى يوم الاثنين استغرق 3 ساعات.

وذكرت الشرطة، في بيانها أن التحقيق في "مزاعم عن حصول نتنياهو على منافع استمر الخميس، وانطوى على استجواب بشأن مسألة أخرى.. لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي خشية التأثير على التحقيق"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه تم استجواب مشتبه به آخر دون الكشف عن اسمه، في اليومين الماضيين.

من جهته نفى نتنياهو مرارا ارتكاب مخالفات، وقال لخصومه السياسيين إن عليهم ألا ينتظروا سقوطه الوشيك.

واستجواب نتنياهو جاء بتفويض من المدعي العام أفيخاي ماندلبليت الذي قرر بعد تحقيق أولي أن هناك أدلة كافية لفتح تحقيق جنائي.

وفي سياق الموضوع، أشارت صحيفة هآرتس وصحف أخرى إلى أن التحقيق مرتبط بهدايا قيمتها مئات آلاف الشيقلات تلقاها نتنياهو من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب.

وقالت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي، إن التحقيق هو واحد من تحقيقين فتحا لحد الآن ضد رئيس الوزراء.