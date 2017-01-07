* استهداف مرابض المدفعية السعودية وعدد من المواقع في جيزان

مدفعية الجيش واللجان تدك عدداً من مواقع المرتزقة في تعز ونهم

قتل وأصيب 15 عسكرياً سعودياً بينهم ضباط، مساء الخميس، بقصف مدفعي من قبل الجيش واللجان الشعبية استهدف غرفة عمليات مشتركة تابعة للعدو في منفذ الخضراء بنجران.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت غرفة العمليات المشتركة والتابعة للعدو السعودي في منفذ الخضراء بمنطقة نجران، مشيرا إلى أن وحدات الرصد أكدت أن القصف حقق إصابات مباشرة.

وبحسب المصدر فقد أسفر القصف عن مقتل 6 عسكريين سعوديين وإصابة 9 آخرين بينهم ضباط.

وأضاف أنه تم رصد عملية نقل القتلى والجرحى السعوديين إلى مستشفى الملك خالد بمدينة نجران.

كما دكّت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية، الجمعة، عدداً من الموقع العسكرية السعودية في جيزان.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مرابض المدفعية بموقع الخشل العسكري السعودي في جيزان، محققة إصابات مباشرة.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان قرية الدماح خلف قائم زبيد، ومواقع القرن والدفينية، والمحطة البيضاء، في جيزان.

وفي جيزان أيضاً، شن طيران العدوان غارة على قرية قمر مستخدماً قنابل عنقودية.

وكانت مدفعية الجيش واللجان استهدفت، الخميس، موقع رقابة القرن بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة.

هذا ولقي اثنان من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهما، أمس الجمعة، في مديرية صرواح محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بمصرع اثنين من منافقي العدوان في وادي ربيعة بمديرية صرواح خلال اشتباكات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية.

من جانبه وزع الإعلام الحربي التابع للجيش اليمني واللجان الشعبية الخميس مشاهد نوعية لخسائر مرتزقة العدوان في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وقد وثق الإعلام الحربي السيطرة على مواقع السليم والعلم والكعدة والشبكة في محافظة شبوة، وقد تمت السيطرة على مدرعتين تابعتين لقوى العدوان تم تزويد المرتزقة بها، كما تمت السيطرة على أطقم عسكرية وأسلحة متنوعة.

وفي العملية تم تدمير عدد من الأطقم خلال محاولات المرتزقة الزحف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية، كما قتل وجرح عدد كبير من المرتزقة تركت بعض جثثهم في ساحة المواجهة.

إلى هذا دكّت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، الجمعة، عدداً من مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت مواقع مرتزقة العدوان في الضباب وبير باشا والجحملية، محققة إصابات مباشرة.

كما استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية، الجمعة، تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في مديرية مقبنة بمحافظة تعز.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن قوات الجيش واللجان استهدفت تجمعات المرتزقة في معسكر الحناني بمديرية مقبنة بصواريخ الكاتيوشا، مؤكداً أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان بعد استهدافه.

إلى ذلك، لقي أحد مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعه في منطقة جبل جرة على أيدي وحدات من الجيش واللجان الشعبية.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية الخميس تجمعات لمرتزقة العدوان في مديرية نهم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بحسب مصدر عسكري.

وأفاد المصدر العسكري باستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان جنوب منطقة القتب بمديرية نهم بـ20 قذيفة مدفعية مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان.

وفي غضون ذلك أصيب طفل بجروح، الجمعة، في قصف صاروخي سعودي على مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.