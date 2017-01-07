*تطهير أكثر من 70% من الساحل الأيسر للمدينة.. وداعش يحتجز 17 من مقاتليه الأتراك في الموصل تواصل التفجيرات الإرهابية في عدد من مناطق بغداد العبادي: بذلنا جهوداً كبيرة لإعادة بناء الجيش العراقي على أساس مهني البنتاغون يؤيد دعوة العبادي لخروج " العمال الكردستاني " من سنجار

بغداد/نافع الكعبي - أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، الجمعة، أن جهاز مكافحة الارهاب تمكن من عبور نهر الخوصر واقتحام حي المثنى في الساحل الايسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى، بعد تمكنه من تحرير أكثر من 70% من أيسر المدينة، في حين تواصلت التفجيرات الإرهابية في أماكن متفرقة من بغداد خلّفت عدداً من الشهداء والجرحى. فيما بحث الامين العام لحركة النجباء اكرم الكعبي، الخميس، مع الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الاوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

في وقت نقل فيه مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض "رسالة شفهية" من رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الرئيس السوري بشار الأسد، أكد فيها على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين العراق وسوريا في حربها ضد التنظيمات "الإرهابية".

وبحسب التلفزيون الرسمي، فأن جهاز مكافحة الارهاب تمكن من عبور نهر الخوصر واقتحام حي المثنى في الساحل الايسر لمدينة الموصل، مشيرا في خبر عاجل له، الى أن ذلك تم خلال عملية ليلة الخميس.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب، أعلن عن تطهير أكثر من 70% من الساحل الأيسر لمدينة الموصل، مؤكداً أنه تمكن من تحرير الأحياء الضيقة ذات الكثافة السكانية العالية، فيما وعد بتحقيق "مفاجآت" ستسهم بتطهير الساحل الأيسر بالكامل.

* داعش يزج عناصره المحتجزين بمعارك الموصل

أفاد مصدر محلي في نينوى، الجمعة، بأن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي اصدر قراراً يقضي بإطلاق سراح جميع عناصر التنظيم المحتجزين وزجهم في المعارك الجارية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "زعيم داعش أبو بكر البغدادي اصدر أوامره الى ما يسمى بديوان السجون في ولاية نيوى بالإفراج عن جميع عناصر التنظيم من سجون نينوى وزجهم في معارك التنظيم الإرهابي مع القوات العراقية"، مبيناً أن "ابرز سجون ولاية نينوى يقع في الساحل الأيمن، حيث توجد نحو خمسة سجون رئيسية وسجنا مركزيا في قضاء تلعفر غربي نينوى".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "التنظيم الإرهابي أفرج عن العشرات من عناصره ونقلهم في سيارات الى موقع محكمة نينوى الواقع في منطقة باب الطوب مقابل حديقة الشهداء، حيث قاموا بتجديد البيعة للبغدادي واخذ العهد منهم على أن يشاركوا في القتال حتى الموت".

وأوضح المصدر أن "هذا الإفراج يأتي بعد مقتل غالبية عناصر التنظيم في الساحل الأيسر وفرار من تبقى منهم واقتراب القوات العراقية من حسم كامل معركة الساحل الأيسر وتحريرها من دنس التنظيم الإرهابي".

وكانت "داعش" ألغى، امس الجمعة، صلاة الجمعة في سبعة أحياء ما زالت تحت سيطرته غربي مدينة الموصل وسط أنباء مؤكدة عن هروب ما يسمى بـ"مسوؤل ديوان المساجد" في الساحل الأيمن.

* داعش يحتجز 17 من مقاتليه الأتراك في الموصل

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن تنظيم "داعش" احتجز 17 من مقاتليه الأتراك في الموصل لأسباب غامضة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن تنظيم داعش احتجز 17 من مقاتليه ممن يحملون الجنسية التركية بعد مداهمات منازلهم غرب الموصل".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المحتجزين نقلوا إلى جهة مجهولة"، لافتا إلى أن "القوة التي قامت بالاحتجاز كانت مقربة جدا من البغدادي ويبدو أنها تمت وفق أوامر مباشرة من قبله وفق المعلومات المتوفرة، وقد تم منع عوائل المحتجزين من مغادرة منازلهم لأي سبب.

* مقتل " مهندس الطائرات المسيرة " لداعش غربي الموصل

وعلى صعيد متصل، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بمقتل ما يسمى بـ"مهندس الطائرات المسيرة" لتنظيم "داعش" بنيران مجهولين قرب منزله غرب الموصل.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن القيادي في تنظيم داعش المدعو أبو إبراهيم والملقب بمهندس الطائرات المسيرة قتل من قبل مجهولين قرب منزله في أطراف منطقة باب الطوب غرب الموصل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

* الأسدي يطالب بمقاضاة العفو الدولية

الى ذلك، اعتبر المتحدث الرسمي بإسم الحشد الشعبي احمد الأسدي، الخميس، تقارير منظمة العفو الدولية "لا تعتمد على الادلة" وتساعد في اراقة مزيدا من الدماء، مطالباً وزارة الخارجية بمقاضاة المنظمة والتحقق من التقارير التي تصدرها.

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي إن "الاكاذيب وامثالها هي التي تنطلق بها هذه المنظمات بالاشارة الى (منظمة العفو الدولية) لتشوه الحقائق وتزيف الوقائع ولتساهم بقصد او بغير قصد بإدامة هذه الصراعات التي دفع بها الشعب العراقي وكل شعوب المنطقة مئات الآلآف من الشهداء وما زالت هناك المزيد من الدماء تسيل بسبب هذه التقارير".

وأضاف الاسدي، أن "العراق هو الجبهة الاولى بالدفاع عن العالم والإنسانية أمام هذه العصابة الارهابية التي تسميها هذه المنظمة بتنظيم الدولة الاسلامية، فيما تسمي مؤسسة رسمية حكومية تقتل الارهاب ويشد العالم بما حققته من انتصارات بالمليشيات"، لافتة الى أن "تقارير تلك المنظات لا تعتمد على الأدلة فهي تعتمد على مصادر ومواطنون دون ذكر أسماءهم".

وطالب الأسدي وزارة الخارجية والجهات المختصة، بـ "مقاضاة هذه المنظمة والتحقق من التقارير التي تصدرها هذه المنظمة وعلى أي مصدر أعتمدت واي مكان موقع انطلقت، فضلاً عن عدم السماح لها باستخدام هذه التقارير والإستمرار بإصدارها كونها تؤدي الى مزيد من الدماء في العراق والمنطقة".

* الكعبي يبحث مع نصر الله الحرب ضد الإرهاب

وبحث الامين العام لحركة النجباء اكرم الكعبي، الخميس، مع الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، الاوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

وقالت حركة النجباء في بيان: إن الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء الشيخ اكرم الكعبي التقى الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله لبحث دور المقاومة في محاربة الارهاب".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا انتصارات المقاومة الاسلامية ضد عصابات الارهاب الاجرامية في مختلف محاور القتال وخصوصاً، الموصل وحلب فضلاً عن دور المقاومة بمحاربة الارهاب"، موضحاً أن "الجانبين ناقشا الاوضاع السياسية والامنية للمنطقة ومدى تأثير الانتصارات بامنها واستقرارها.

* تحرير سبع قرى غربي الأنبار

أعلن حشد لواء "حديثة الصمود" في محافظة الأنبار، الجمعة، عن تحرير سبع قرى من سيطرة تنظيم "داعش" بين حديثة وعنه غربي الأنبار.

وقال ضابط استخبارات الحشد المقدم ناظم الجغيفي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية من الجيش بالفرقة السابعة وعمليات الجزيرة وطوارئ شرطة الأنبار وأبناء الحشد العشائري تمكنوا من تحرير سبعة قرى تقع بين مدينتي حديثة وعنه (210كم غرب الرمادي)، من سيطرة تنظيم داعش غربي الأنبار".

وأضاف الجغيفي، أن "القرى التي تم تحريرها هي الدوسة، الأخضر، الجمس، تل أصفر، وادي عبيد، والتيل"، لافتاً إلى أن "تلك القرى حررت بعد هروب عناصر داعش منها من دون مقاومة.

* تحرير " مفرق الصكرة" غربي حديثة

أعلن قائممقام قضاء حديثة بمحافظة الأنبار، عن تحرير القوات الأمنية والعشائر "مفرق الصكرة" غرب حديثة.

وقال مبروك حميد في حديث صحافي: إن القوات الأمنية من الجيش في الفرقة السابعة وعمليات الجزيرة وطوارئ الشرطة وأبناء العشائر تمكنوا من تحرير مفرق الصكرة 30كم غرب حديثة (160كم غرب الرمادي)".

وتابع حميد، أن "الجهد الهندسي للقوات الأمنية تمكن من تفكيك اعداد كبيرة من العبوات الناسفة على طول الطريق الذي تم تحريره فضلاً عن نصب عدد من السيطرات الأمنية فيه لحمايته.

* مقتل مسؤول صحة ديوان داعش " جنوب غربي كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، إن قصفاً جوياً استهدف احد مقرات تنظيم داعش في حي القادسية وسط قضاء الحويجة (55كم جنوب غربي كركوك)، واسفر عنها مقتل مسؤول ديوان صحة داعش وأربعة من معاونيه".

* معصوم: تحرير الموصل سيكون درة تاج انتصار شعبنا على الإرهاب

من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الخميس، عن ثقته بأن تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم "داعش" سيكون "درة تاج انتصار" الشعب العراقي على "الإرهاب"، فيما اعتبر أن "النصر لن يكتمل" إلا بالقضاء التام على "الإرهاب" وتصفية حواضنه وتدمير خلاياه النائمة وعودة المهجرين والنازحين والمباشرة الجادة بالمصالحة المجتمعية ودعم الاستقرار وإعادة الإعمار.

وقال معصوم في كلمة له بمناسبة حلول الذكرى الـ96 لتأسيس الجيش: في هذا اليوم السادس من كانون الثاني، نستعيد بإجلال واعتزاز الذكرى السادسة والتسعين لتأسيس جيشنا العراقي الباسل الذي يسطر هذه الأيام ومعه كافة تشكيلات قواتنا المسلحة واحدة من أعظم المآثر الوطنية البطولية في التاريخ المعاصر لبلدنا وشعبنا".

* العبادي: بذلنا جهوداً كبيرة لإعادة بناء الجيش العراقي على أساس مهني

بدوره، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الجمعة، ان الجيش العراقي يتمتع اليوم بخبرة قتالية عالية اكتسبها من الحرب ضد "الارهاب" التي خاضها في ظروف معقدة، لافتاً الى بذل جهود "كبيرة" لإعادة بناء المؤسسة العسكرية "على أساس مهني"، فيما أشار الى أن الجيش اليوم مرحب به في جميع المحافظات.

وقال العبادي في بيان: أتقدم بأحر التهاني والتبريكات لأبناء الجيش العراقي البطل في الذكرى السادسة والتسعين لتأسيسه والذي يمثل عيد لكل الشعب العراقي، واننا نحتفل في هذا اليوم البهي بجيش الانتصارات والتحرير، ونحتفل بالمقاتلين الابطال اصحاب الغيرة والشهامة"، مبيناً "حيث يقف هذا الجيش اليوم مع الشعب في خط الدفاع الأول عن العراق وكرامة شعبه وسيادته الوطنية ويتسابق ضباطه مع الجنود ويستشهدون قبل الجنود باندفاع بطولي قل نظيره في معركتنا ضد الارهاب".

* " بدر" تدعو الى الإسراع بتسليح الجيش العراقي

من جهته، أكد رئيس كتلة بدر النيابية قاسم الاعرجي، الجمعة، ان الجيش العراقي يمتلك تاريخاً "طويلاً ومشرفاً" ويخوض الان معارك "الشرف" من اجل حرية وكرامة كل العراقيين، داعيا إلى ضرورة الاسراع في تسليحه باحدث الاسلحة وتكثيف المفاوضات مع الدول المعنية من اجل تنفيذ كافة عقود الاسلحة بـ"انسيابية وباوقات قريبة".

وقال الاعرجي في بيان له بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي: جيشنا الباسل يمتلك تاريخاً طويلاً كتب باحرف من نور"، مبيناً أن "ابناء القوات المسلحة والحشد الشعبي والعشائري مازالوا يقدمون قوافل من الشهداء والجرحى من اجل تحرير الوطن من داعش الارهابي واجهاض كل المؤامرات".

وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، الجمعة (السادس من كانون الثاني 2017)، احتفالات وكرنفالات شعبية ورسمية وأخرى عسكرية، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي، وسط اجراءات امنية مشددة، وظروف قتال تشهدها بعض مناطق البلاد، سيما محافظتي نينوى والانبار، لطرد تنظيم "داعش" منها.

* البنتاغون يؤيد دعوة العبادي لخروج " العمال الكردستاني " من سنجار

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، دعم واشنطن دعوة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لحزب "العمال الكردستاني"، للخروج من قضاء سنجار بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.

جاء ذلك خلال إجابة المتحدث باسم البنتاغون، بيتر كوك، عن أسئلة الصحافيين أثناء المؤتمر الصحافي اليومي، الخميس.

وفي معرض ردّه على سؤال حول مطالبة العبادي وإدارة الإقليم الشمالي في العراق، المنظمة بالخروج من القضاء، قال كوك "نؤيد ما قاله رئيس الوزراء العراقي بهذا الصدد، وهذه المسألة لا تزال تشكل لنا مصدر قلق".

وأضاف "العراق دولة ذات سيادة، ورئيس وزرائها، هو من يتحدث باسمها، لذا ندعم كل ما ينبغي عليه أن يقوله".

* تفجيرات إرهابية تضرب عدداً من مناطق بغداد

وتواصلت التفجيرات الإرهابية في أماكن متفرقة من بغداد خلّفت عدداً من الشهداء والجرحى.

وأفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن مدنيا استشهد، فيما اصيب ستة آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة سويب جنوبي بغداد.

وفي الأثناء، أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن خمسة اشخاص اصيبوا بإنفجار عبوة ناسفة في المدائن جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: ان عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من سوق شعبي بمنطقة باوي التابعة لقضاء المدائن جنوبي بغداد، انفجرت، ما اسفر عن اصابة خمسة اشخاص بجروح".

كما أفاد مصدر في الشرطة، الخميس، بأن شخصاً قتل وأصيب سبعة آخرون حصيلة انفجار سيارة مفخخة في باب المعظم وسط بغداد.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب والجثة إلى دائرة الطب العدلي".

وكان مصدر في الشرطة أفاد، الخميس، بانفجار سيارة مفخخة في باب المعظم وسط بغداد.وفي السياق ذاته أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن مدنياً قُتل فيما أصيب أربعة آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في التاجي شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في منطقة الحماميات التابعة لقضاء التاجي شمالي العاصمة بغداد، انفجرت، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة".

في الحرب ضد "الارهاب".