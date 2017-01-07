قال حسام الدين آشنا، المستشار الثقافي للرئيس روحاني: من المؤكد وفي الظروف الحالية ان الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب سيحاول وبإجراءاته الاستفزازية، تحريض ايران على انتهاك خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي) وبهذا سيعطي الذريعة اللازمة لفرض وتمديد أو تشديد الحظر ضد ايران.

وأضاف حسام الدين آشنا عبر حسابه على تويتر، الخميس: على الجميع بمن فيهم الموافقون والمعارضون للحكومة، ان يتعاملوا بحذر حفظا للمصالح الوطنية ومصالح الشعب وان يمتنعوا عن اعطاء أي ذريعة بيد اميركا.

وصرح بان هذا الموضوع سيحظى بمزيد من الأهمية حينما نعرف مكانتنا الاقليمية المناسبة.

واوضح المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية: بمعنى آخر ان الحكومات الصديقة لايران في المنطقة سيما في العراق وسوريا، استطاعت ان تحقق انتصارات ونجاحات كبيرة في تثبيت مواقفها، وان الارهابيين وحلفاؤهم، يمرون بلحظات ضعف، اذن لا ينبغي وباعتماد سلوك واجراءات غير مدروسة، ان نضع ايران في مواجهة انواع التهديدات العسكرية والحظر والاتهامات الجديدة.

في سياق متصل أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كري، أن التراجع عن الإتفاق النووي مع طهران (يعد خطوة خطيرة).

وقال في موجز صحافي الخميس: إن الإتفاق النووي مع إيران جعل العالم أكثر أمناً ولا سيما لحليفتنا (إسرائيل).

وأكد كري أنه في حال عدم التفاوض مع إيران، فإن الأمريكيين كانوا سيصبحون أمام خيارين، إما حصول إيران على سلاح نووي أو المزيد من الصراع في المنطقة.