  • السبت ٨ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , يناير 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184288 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 18:32 الاقسام: محليات  
مستشار رئيس الجمهورية: ترامب سيحاول تحريضنا على إنتهاك الإتفاق النووي

مستشار رئيس الجمهورية: ترامب سيحاول تحريضنا على إنتهاك الإتفاق النووي

* وزير الخارجية الامريكي: التراجع عن الإتفاق النووي مع ايران خطوة خطيرة

قال حسام الدين آشنا، المستشار الثقافي للرئيس روحاني: من المؤكد وفي الظروف الحالية ان الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب سيحاول وبإجراءاته الاستفزازية، تحريض ايران على انتهاك خطة العمل المشترك (الإتفاق النووي) وبهذا سيعطي الذريعة اللازمة لفرض وتمديد أو تشديد الحظر ضد ايران.
وأضاف حسام الدين آشنا عبر حسابه على تويتر، الخميس: على الجميع بمن فيهم الموافقون والمعارضون للحكومة، ان يتعاملوا بحذر حفظا للمصالح الوطنية ومصالح الشعب وان يمتنعوا عن اعطاء أي ذريعة بيد اميركا.
وصرح بان هذا الموضوع سيحظى بمزيد من الأهمية حينما نعرف مكانتنا الاقليمية المناسبة.
واوضح المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية: بمعنى آخر ان الحكومات الصديقة لايران في المنطقة سيما في العراق وسوريا، استطاعت ان تحقق انتصارات ونجاحات كبيرة في تثبيت مواقفها، وان الارهابيين وحلفاؤهم، يمرون بلحظات ضعف، اذن لا ينبغي وباعتماد سلوك واجراءات غير مدروسة، ان نضع ايران في مواجهة انواع التهديدات العسكرية والحظر والاتهامات الجديدة.
في سياق متصل أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كري، أن التراجع عن الإتفاق النووي مع طهران (يعد خطوة خطيرة).
وقال في موجز صحافي الخميس: إن الإتفاق النووي مع إيران جعل العالم أكثر أمناً ولا سيما لحليفتنا (إسرائيل).
وأكد كري أنه في حال عدم التفاوض مع إيران، فإن الأمريكيين كانوا سيصبحون أمام خيارين، إما حصول إيران على سلاح نووي أو المزيد من الصراع في المنطقة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0697 sec