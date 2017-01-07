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رقم الخبر: 184287 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 18:27 الاقسام: محليات  
قاسمي: تصريحات المسؤولين الأتراك غير البناءة تزيد المشاكل امام الحل السياسي للأزمة السورية

قاسمي: تصريحات المسؤولين الأتراك غير البناءة تزيد المشاكل امام الحل السياسي للأزمة السورية

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، بهرام قاسمي، التصريحات غير البناءة للمسؤولين الاتراك بانها تؤدي فقط للمزيد من تعقيد الظروف وزيادة المشاكل في طريق الحل السياسي للأزمة السورية.

واشار قاسمي الى التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية التركي مولود جاووش اوغلو، قائلاً: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها شريكا في إتفاق موسكو الثلاثي تؤكد على تنفيذ الإتفاق بصورة جادة وتتوقع من المسؤولين الاتراك باعتبارهم طرفا في الإتفاق ايضا ان لا يتخذوا مواقف تتعارض مع الواقع وتعهدات بلادهم.
واضاف المتحدث باسم الخارجية الايرانية: إن الهدنة السائدة في سوريا تُنتهك باستمرار من قبل المجموعات المسلحة المعارضة للحكومة السورية، ووفقا للمعلومات الموثقة الواردة فقد جرى انتهاكها أكثر من 45 مرة في يوم واحد فقط وبالامكان تقديم المزيد من التفاصيل حول ذلك عند الضرورة.
ونصح قاسمي المسؤولين الاتراك قائلاً: في ضوء الحقائق القائمة ان كانوا يسعون لتثبيت الهدنة والتمهيد لنجاح الحوار السياسي الرامي لإنهاء الازمة السورية وباعتبارهم طرفا ضامنا لتعهدات المجموعات المسلحة في إتفاق موسكو فعليهم عبر اتخاذ التدابير اللازمة التصدي للإنتهاكات المتكررة للهدنة من قبل هذه الجماعات والابتعاد في ذات الوقت عن اتخاذ مواقف لا تتطابق مع الواقع وتوجيه التهم للأطراف الأخرى.
وصرح المتحدث في الختام بان الجمهورية الاسلامية الايرانية التي بذلت مساعيها لتثبيت الهدنة وتسهيل سبل الحلول السياسية للازمة السورية فمن البديهي انها ستواصل هذه السياسة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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