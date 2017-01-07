* رئيس الأركان السورية يودع حاملة (كوزنيتسوف) الروسية بعد انتهاء مهامها في سوريا * مقتل واصابة دواعش في محيط مطار التيفور العسكري.. وعودة احد ابرز المعارضين الى دمشق * الجيش التركي يقتل 32 داعشيا في مدينة الباب.. ومئات المسلحين يسلّمون أنفسهم * كري يدعو المعارضة الى المشاركة في انتخابات تشمل الرئيس الأسد برعاية إقليمية ودولية

اكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في رسالة شفوية، نقلها مبعوثه مستشار الأمن الوطني فالح الفياض للرئيس السوري، الجمعة، على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين سورية والعراق في حربهما ضد التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها، وضرورة تعزيز هذا التعاون في الفترة المقبلة.

وجرى خلال لقاء الفياض بالاسد التشديد على أن الإنجازات التي تحقّقت في كلا البلدين في مجال الحرب على الإرهاب، والتي كان آخرها دحر الإرهابيين من حلب وتقدّم القوات العراقية في الموصل، تمثّل بالتأكيد انتصاراً للشعبين الشقيقين لأن العدو واحد وهو الإرهاب وايديولوجيّته التكفيرية المدمّرة.

وأكد الرئيس الأسد والمستشار فياض على أهمية تضافر جهود جميع الدول في مكافحة الإرهاب لأن مآل هذه الحرب سيرسم ليس فقط مستقبل شعوب المنطقة، بل سيكون له تأثيراته على شعوب العالم كافة خاصة وأن الارهاب لا يعرف حدوداً ودليل ذلك الهجمات الإرهابية التي استهدفت العديد من الدول في المنطقة وخارجها.

وأكدت الأركان السورية أن الإسناد الجوي الروسي لقواتها لعب الدور الرئيس في انتصارات الجيش السوري التي مهدت لاتفاق وقف النار وخلقت الظروف اللازمة لإطلاق التسوية السياسية في سوريا.

وفي حديث نقلته وكالة (إنترفاكس) الروسية، الجمعة، أكد العماد علي أيوب، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة السورية الذي زار حاملة (كوزنيتسوف) أن الموقف الروسي الثابت والمتمثل في مواصلة دعم الجيش السوري، يشكل أساسا صلبا يمكن الاستناد إليه في قتال المجموعات الإرهابية.

وأعلنت الأركان العامة الروسية عن سحب الحاملة (الأميرال كوزنيتسوف) والطراد (بطرس الأكبر) ومجموعة السفن المرافقة لهما من منطقة تمركزهما قبالة الساحل السوري.

وقال رئيس الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري غيراسيموف: إن وزارة الدفاع الروسية بدأت تقليص قواتها في سوريا مستهلة ذلك بسحب مجموعة السفن المذكورة.

واضاف غيراسيموف: إن تقليص القوات الروسية العاملة في سوريا يأتي تنفيذا لأوامر صدرت عن فلاديمير بوتين القائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية.

واشار الى أن سحب السفن الروسية هذا يأتي تزامنا مع استمرار وقف إطلاق النار المعلن في سوريا منذ الـ30 من ديسمبر/كانون الأول الماضي والذي لا ينسحب على عناصر الجماعات الإرهابية الدولية في سوريا.

وأعلن المرصد السوري المعارض عن مقتل واصابة عدد من مسلّحي تنظيم داعش وتدمير واعطاب عدّة آليات لهم إثر قصف طائرات حربية مواقع لهم في محيط مطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي.

من جانبه، أعلن (جيش الاسلام) أنه بالتعاون مع فصائل مسلّحة أخرى تصدى لهجوم شنه مسلحو تنظيم داعش من محور جبل البتراء في القلمون الشرقي في ريف دمشق، وأوقع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكانت مواقع كردية اكدت الخميس، ان (قوات سوريا الديمقراطية) سيطرت على (قلعة جعبر) جنوب قريتي (جعبر شرقي وجعبر غربي) في ريف الرقة الغربي، وذلك بعد اشتباكات مع تنظيم داعش، أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي التنظيم.

من جهة أخرى قال الجيش التركي في بيان، الجمعة: إن جنوده ومقاتلين من المجموعات المسلحة السورية قتلوا 32 مسلحاً من جماعة (داعش) الارهابية باشتباكات في شمال سوريا الخميس.

واضاف الجيش التركي: إن طائراته دمرت 21 هدفا لجماعة (داعش) في منطقتي الباب وبزاعة منها مبان ومركبات.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كري أن الولايات المتحدة تدعم المحادثات بشأن التسوية في سوريا، والمزمع إجراؤها في العاصمة الكازاخستانية آستانة.

وفي موجز صحافي وداعي عقده كري، الخميس 5 يناير/كانون الثاني، أعرب الوزير الأميركي عن أمله في أن تكون هذه المحادثات خطوة نحو حل الأزمة السورية.

وقال كري: نأمل في هذه المرحلة أن يكون اللقاء في آستانا خطوة كبيرة إلى الأمام، في حال عقده، فمن البديهي أن الأمر يبعث على الشك، نظرا لتغير المواقف ولما يحدث حاليا (في سوريا).

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه تحدث مع كل من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، والمبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وثلاثتنا متفقون على أن الهدف لم يتغير وهو الوصول إلى جنيف، حيث لا بد من إجراء مفاوضات حقيقية، في إشارة إلى لقاء حول سوريا مزمع إجراؤه في جنيف، فبراير/شباط المقبل.

وفي تسريب صوتي كانت قد نشرته النيويورك تايمز سابقا، أعرب كري عن إحباطه بسبب عدم تمكنه من إنهاء الأزمة السورية. كان ذلك خلال لقاء في الأمم المتحدة مع معارضين سوريين مباشرة بعد انهيار وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه في حلب.

وأضاف: رأينا أن قوة داعش كانت في تزايد وكنا نعتقد أن الأسد كان مهدداً بالفعل.. نحن نعلم أن داعش كان يكبر، وكنا نتابع. اعتقدنا أننا بذلك نستطيع حمل الأسد على التفاوض وبدلاً من أن يفاوض حصل على دعم من بوتين.

وشرح كري بأن الولايات المتحدة ليس لديها أي مبرر لمهاجمة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، فيما روسيا دخلت بناء على طلب من الحكومة السورية، وقال: إن واشنطن تريد من المقاتلين في المعارضة مساعدتها ضد داعش والقاعدة لأنهما أعلنا الحرب على أميركا، لكنّ واشنطن لن تنضم إلى هؤلاء المقاتلين أنفسهم الذين يقاتلون حزب الله المتحالف مع الأسد، بالرغم من أن الولايات المتحدة تصنّف الحزب إرهابياً، فحزب الله لا يخطط ضدنا.

في كلامه، فاجأ كري الحاضرين عندما اقترح عليهم المشاركة في انتخابات تشمل الرئيس الأسد برعاية إقليمية ودولية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن قطع المياه عن المدنيين يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وقالت في بيان لها، بحسب (سانا): إن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة انتهاكات للقانون الدولي والأعمال الإجرامية التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المسلحة في المدن السورية الكبرى وخاصة دمشق وحلب.

واعربت عن اسفها لحالة الصمت الدولي وخاصة صمت ونفاق الدول التي تدّعي الحرص على حقوق المواطنين السوريين والرأفة بوضعهم الإنساني وكذلك صمت بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية عن إدانة هذه الجريمة الشنيعة التي تتم أمام بصرها وبمعرفة وتوجيه الآخرين من داعمي الإرهاب.

كما وصفت الامم المتحدة، الخميس، إنقطاع المياه عن 5ر5 مليون نسمة في دمشق بسبب المعارك الدائرة بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة، بأنها (جريمة حرب).

وأعلن المعارض نواف البشير شيخ قبيلة البكارة السورية عودته إلى دمشق ووضع نفسه تحت تصرف القيادة السورية ورئيسها.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا مصورا يظهر نواف البشير في دمشق ووردت فيه مقتطفات من كلمة للبشير أعلن خلالها عودته إلى العاصمة السورية، وأشاد بقوات الجيش السوري وإيران وروسيا، على دورها البارز في محاربة الإرهاب و(الإخوان المسلمين) و(داعش) في سوريا.

وانتخب البشير عضوا في مجلس الشعب السوري بين عامي 1988 و1992.

وقال محافظ اللاذقية، إبراهيم خضر السالم: إن حصيلة ضحايا انفجار السيارة المفخخة في مدينة جبلة بريف اللاذقية الجنوبي ارتفعت إلى 12 شهيدا و30 مصاباً، نُقل أغلبهم إلى مشافي اللاذقية.

وكان تفجير بسيارة ملغومة قد وقع صباح الخميس، قرب الملعب البلدي في المحافظة التي تقع تحت سيطرة الحكومة السورية، مودياً بحياة العديد من الناس.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن الانفجار وقع في أطراف حي العمارة الذي يشهد حركة نشيطة للمشاة والسيارات في مدينة جبلة.

وتمت الخميس تسوية أوضاع مسلحين في عدد من قرى وبلدات ريف دمشق الجنوبي الغربي، بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة في إطار المصالحات المحلية.

وفي بلدة سعسع جنوب غرب دمشق، سلم نحو 200 مسلح من أهالي قرى وبلدات بيت سابر وبيت تيما وسعسع الغربية وحسنو وكفر حور بريف دمشق الجنوبي الغربي، أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة وتمت تسوية أوضاعهم بعد تعهدهم بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن واستقراره، وتأتي هذه التسوية استكمالا لتسويات سابقة تمت في عدد من البلدات والقرى في تلك المنطقة.









