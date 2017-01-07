  • السبت ٨ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , يناير 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184285 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: محليات  
ايران وباكستان تعملان على ضمان أمن الحدود ومكافحة المخدرات

ايران وباكستان تعملان على ضمان أمن الحدود ومكافحة المخدرات

التقى القنصل العام الايراني في كويته محمد رفيعي قائد الشرطة في ولاية بلوشستان الباكستانية احسن محبوب، لبحث ضمان الامن على الحدود المشتركة بين البلدين و كذلك السبل الكفيلة بمكافحة المخدرات و تهريب السلع.

وفيما اشار الجانبان الى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الجارين والشقيقين اكدا على تعاونهما الوثيق لتسوية المشاكل و ضرورة دعم التعاون المشترك.
كما ندد رفيعي و محبوب بأي اجراء غير مشروع بما فيه تهريب السلع والمخدرات أو أي تحرك يؤدي الى انعدام الامن و اثارة المشاكل في النقاط الحدودية المشتركة.
وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بهدف توسيع التجارة الشرعية و الحد من ظاهرتي التهريب و الارهاب مؤكدين ان ايران و باكستان ترغبان في ازالة كافة المشاكل التي تعترض التعاون المشترك بينهما سيما في مجال ضمان الامن  على الحدود.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0709 sec