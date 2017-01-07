وفيما اشار الجانبان الى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الجارين والشقيقين اكدا على تعاونهما الوثيق لتسوية المشاكل و ضرورة دعم التعاون المشترك.
كما ندد رفيعي و محبوب بأي اجراء غير مشروع بما فيه تهريب السلع والمخدرات أو أي تحرك يؤدي الى انعدام الامن و اثارة المشاكل في النقاط الحدودية المشتركة.
وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بهدف توسيع التجارة الشرعية و الحد من ظاهرتي التهريب و الارهاب مؤكدين ان ايران و باكستان ترغبان في ازالة كافة المشاكل التي تعترض التعاون المشترك بينهما سيما في مجال ضمان الامن على الحدود.