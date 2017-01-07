التقى القنصل العام الايراني في كويته محمد رفيعي قائد الشرطة في ولاية بلوشستان الباكستانية احسن محبوب، لبحث ضمان الامن على الحدود المشتركة بين البلدين و كذلك السبل الكفيلة بمكافحة المخدرات و تهريب السلع.

وفيما اشار الجانبان الى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الجارين والشقيقين اكدا على تعاونهما الوثيق لتسوية المشاكل و ضرورة دعم التعاون المشترك.

كما ندد رفيعي و محبوب بأي اجراء غير مشروع بما فيه تهريب السلع والمخدرات أو أي تحرك يؤدي الى انعدام الامن و اثارة المشاكل في النقاط الحدودية المشتركة.

وشدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بهدف توسيع التجارة الشرعية و الحد من ظاهرتي التهريب و الارهاب مؤكدين ان ايران و باكستان ترغبان في ازالة كافة المشاكل التي تعترض التعاون المشترك بينهما سيما في مجال ضمان الامن على الحدود.



