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رقم الخبر: 184284 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: محليات  
عدد الأسرّة في المستشفيات الايرانية إزداد اكثر من 300 بالمائة

عدد الأسرّة في المستشفيات الايرانية إزداد اكثر من 300 بالمائة

أعلن وكيل وزير الصحة الايراني أن عدد الأسرّة في المستشفيات الايرانية إزداد اكثر من 300 بالمائة في عموم البلاد.

ولدى تفقده لمشروع تطوير مستشفى طالقاني في آبادان (جنوب ايران)، قال ايرج حريرجي: لدينا العديد من مشاريع انشاء المستشفيات وتطويرها في سائر نقاط البلاد، حيث إنها تستغرق فترة طويلة من الزمن لإنجازها.
وأضاف: من خلال إكمال المشاريع العمرانية لوزارة الصحة، سيضاف 1700 سرير الى عدد الأسرّة في مستشفيات البلاد.
وتابع أنه خلال العام الايراني الجاري (بدأ في 20 آذار/مارس 2016) وبعد البدء بمشروع تطوير المستوى الصحي في إيران، سيتم اضافة 5000 سرير الى عدد الأسرّة في مستشفيات البلاد. وأردف: ان عدد أسرّة المستشفيات في البلاد إزداد اكثر من 300 بالمائة.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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