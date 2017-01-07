ولدى تفقده لمشروع تطوير مستشفى طالقاني في آبادان (جنوب ايران)، قال ايرج حريرجي: لدينا العديد من مشاريع انشاء المستشفيات وتطويرها في سائر نقاط البلاد، حيث إنها تستغرق فترة طويلة من الزمن لإنجازها.

وأضاف: من خلال إكمال المشاريع العمرانية لوزارة الصحة، سيضاف 1700 سرير الى عدد الأسرّة في مستشفيات البلاد.

وتابع أنه خلال العام الايراني الجاري (بدأ في 20 آذار/مارس 2016) وبعد البدء بمشروع تطوير المستوى الصحي في إيران، سيتم اضافة 5000 سرير الى عدد الأسرّة في مستشفيات البلاد. وأردف: ان عدد أسرّة المستشفيات في البلاد إزداد اكثر من 300 بالمائة.





