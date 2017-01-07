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رقم الخبر: 184283 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 17:55 الاقسام: محليات  
السفير الايراني الجديد يقدم أوراق اعتماده للرئيس الغاني

السفير الايراني الجديد يقدم أوراق اعتماده للرئيس الغاني

التقى السفير الايراني الجديد في أكرا نصرت الله مالكي رئيس جمهورية غانا جون دراماني ماهاما وقدم له اوراق اعتماده.

وفي اللقاء وصف الرئيس الغاني، العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية غانا بأنها طيبة وودية.
من جانبه بارك السفير الايراني اجراء الانتخابات في غانا بهدوء وشفافية، مؤكدا ارادة كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية المبنية على تطوير العلاقات مع الدول الافريقية ومنها غانا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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