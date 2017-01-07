وفي اللقاء وصف الرئيس الغاني، العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية غانا بأنها طيبة وودية.

من جانبه بارك السفير الايراني اجراء الانتخابات في غانا بهدوء وشفافية، مؤكدا ارادة كبار المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية المبنية على تطوير العلاقات مع الدول الافريقية ومنها غانا.



