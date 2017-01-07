أكد الامين العام للمؤتمر الدولي للدفاع عن فلسطين، أن الجيلين القديم والجديد للمقاومة في فلسطين، سيحرران القدس من براثن الصهاينة الغاصبين، مضيفا: لاشك ان الموجة الجديدة للتطورات الاقليمية ستتجه نحو الكيان الصهيوني.

وفي تكريمه للمرحوم الأسقف كابوتشي، قال حسين أمير عبداللهيان: المطران السابق لكنيسة القدس، هيلاريون كابوتشي، كان صرخة المسيحية والانسانية، وحسب مصداق الوعد الالهي القاطع والتجربة التاريخية، فلن يمضي وقت طويل الا وسيقوم جيل الامس وجيل اليوم لمقاتلي المقاومة في فلسطين، بتحرير القدس من براثن الصهاينة الغاصبين.

واضاف: لا شك ان الموجة الجديدة للتطورات الاقليمية ستتجه ضد الكيان الصهيوني، فلن يبقى الكيان الاسرائيلي اللقيط بمنأى عن تحالفه مع الارهابيين التكفيريين.

وأردف أمير عبداللهيان في تأبينه للأسقف كابوتشي: إن هذا الأسقف الزاهد المناضل، دافع طيلة سنوات مديدة بشجاعة عن قضايا الشعب الفلسطيني المضطهد، وهو شريك في تحرير المسجد الاقصى غدا، مقدما التعازي بوفاة هذا المناضل الصامد الى كل المسيحيين والأحرار والمطالبين بالحق في العالم.



