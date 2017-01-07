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رقم الخبر: 184281 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 17:42 الاقسام: محليات  
العميد فضلي: التعبئة صاغت هوية المقاومة الاسلامية داخل البلاد وخارجها

العميد فضلي: التعبئة صاغت هوية المقاومة الاسلامية داخل البلاد وخارجها

أكد نائب رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في ايران، ان التعبئة توجه فكري ساهم في صياغة هوية المقاومة الاسلامية داخل البلاد وخارجها.

وخلال الملتقى الثقافي التوعوي لمسؤولي وقادة التعبئة في قطاع النقل والشحن الجوي في ايران،قال العميد علي فضلي: ان التعبئة توجه فكري ساهم في صياغة هوية المقاومة الاسلامية داخل البلاد وخارجها، واليوم نشهد انتشار هذا الفكر خارج الحدود الجغرافية لإيران، ومن المؤكد لولا هذا التوجه الفكري لكان مصير البلاد مجهولا.
وأضاف: في الوقت الحالي، وبالاعتماد على التعبئة الشعبية والمقاومة، فإن أغلب محافظات اليمن تحت سيطرة قوات "أنصار الله".. وفي لبنان فإن حزب الله تمكن بفكره وتوجهه التعبوي ان يشل الجيش الصهيوني المدجج بالسلاح.
وعلى الصعيد الداخلي، لفت العميد فضلي الى إخماد الفتنة في عام 2009 التي أثارتها عناصر في الداخل بالتعاون والتنسيق مع العدو الأجنبي بعد الانتخابات الرئاسية آنذاك، موضحا ان حنكة القائد المعظم ونزول الجماهير بشكل واسع الى الساحة، أحبط مؤامرة العدو، وتمكن الشعب بوحدته وتلاحمه من إخماد الفتنة.
وتابع: ان الحرس والتعبئة باعتبارهما مولودين للثورة الاسلامية، فإنهما متلازمان مع بعضهما بعضا، ويهدفان لتطبيق مبادئ الثورة الاسلامية وأفكار ومبادئ الامام الخميني الراحل (رض) وسماحة قائد الثورة المعظم.
وأردف: رغم كل العقوبات والتعقيد في الصناعات الجوية، فإن الكوادر الثورية لم تسمح بتعطيل هذا القطاع، وفي الوقت الحاضر تم تحقيق انجازات هامة في مختلف اقسام هذا القطاع.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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