أكد قائد القوة البرية في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، أن الجيش الايراني يؤدي دورا كبيرا في حفظ الامن الداخلي فضلا عن الدفاع عن وحدة التراب.

وخلال مراسم تقديم كل من نائب قائد القوة البرية ومساعده في الشؤون التنسيقية ، قال العميد كيومرث حيدري: إن الجيش الايراني وخلال فترة الدفاع المقدس باعتباره الذراع القوي الى جانب سائر القوات المسلحة، بادر الى الدفاع عن البلاد، والآن وفضلا عن الدفاع عن وحدة التراب الايراني، فإنه يلعب دورا ايضا في حفظ الأمن الداخلي.

وأشار العميد حيدري الى تصريح قائد الثورة المعظم بأن جيشنا هو جيش رسالي ذو قيم سامية، وأوضح: ان جيوش العالم تنقسم الى ثلاثة أنواع. الاول: الجيوش التي ليس لها القدرة على الدفاع عن شعوبها وهي روتينية فقط. والثاني: الجيوش القتالية والميدانية فقط، والتي تعمل في إطار الاطماع الاستكبارية، والثالث: جيوش الرسالة ذات الدوافع السامية. وجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية من هذا النوع، حيث يتميز بميزات (القيم والشعبية والولائية).

وفي الختام قال قائد القوة البرية ان شهداء جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين استشهدوا دفاعا عن العرض والأرض، كانوا يمتازون بطاعة ولي الامر، مشددا أن علينا ايضا أن نواصل درب الشهداء وأن نجعلهم أسوة في حياتنا.

من جانبه أصدر القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، قرارا عيّن بموجبه العميد نوذر نعمتي نائبا لقائد القوة البرية.

وبناء على اقتراح من القائد الجديد للقوة البرية، أصدر القائد العام للجيش الايراني، اللواء عطاء الله صالحي، حكما عيّن بموجبه العميد نوذر نعمتي، نائبا لقائد القوة البرية، العميد كيومرث حيدري.

وفيما سبق، كان العميد كيومرث حيدري يتولى منصب نائب قائد القوة البرية في الجيش، حيث أصدر القائد العام للقوات المسلحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (حفظه الله) حكما بتعيينه قائدا للقوة البرية.



