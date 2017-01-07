أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الشيخ حسن روحاني إن لقاء أسر الشهداء والمضحين يبعث على الفخر معتبراً اللقاء بأنه فرصة لإستعادة المعنويات بالنسبة لمسؤولي البلاد.

وخلال تفقده لأسرة الشهداء حسن وهادي ونقي بغدادي الذين استشهدوا في فترة الدفاع المقدس (الحرب العراقية المفروضة على إيران 1980-1988) اعتبر روحاني أسر الشهداء والمضحين بأن لهم مكانة سامية لدى الله تعالى.

وقال روحاني إن أسر الشهداء ومن خلال تقديم أعز ما لديهم وهم أبناءهم في سبيل الدفاع عن الثورة والبلد فإنهم قاموا بعمل كبير وعظيم.

هذا وتحدثت السيدة رقية بغدادي والدة الشهداء الثلاثة خلال اللقاء عن السجايا الأخلاقية التي كان يتمتع بها أبناؤها الشهداء.

كما اكد الرئيس روحاني بان ميثاق حقوق المواطنة يستند الى الدستور والقوانين وعلى قاعدة حقوقية راسخة، لافتا الى ان الحكومة ستقدم بنودا اخرى في اطار لائحة حول حقوق المواطنة الى مجلس الشورى الاسلامي، وسيتم ابلاغ الاجهزة التنفيذية بتطبيقه بعد اقراره من قبل المجلس.

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية ، ان الرئيس روحاني قام بزيارة تفقدية لمنزل معاق الحرب بنسبة 70 بالمائة فرامرز فاضلي، واعرب عن تقديره لتضحياته خلال اعوام الدفاع المقدس (في عقد الثمانينات من القرن الماضي).

وقال رئيس الجمهورية في هذه الزيارة ولقائه معاق الحرب فاضلي الذي يعمل الان محاميا، ان اللقاء مع عوائل الشهداء والمضحين الذي قدموا التضحيات في طريق الحق والدفاع عن البلاد ، يعد فخرا للحكومة.

واوضح الرئيس روحاني في معرض اجابته على إشادة فاضلي للاعلان عن ميثاق حقوق المواطنة من قبل الحكومة ، ان ميثاق حقوق المواطنة يستند الى الدستور والقوانين و على قاعدة قانونية متينة.

واضاف، ان الحكومة ستقدم لائحة حول بنود لحقوق المواطنة الى مجلس الشورى الاسلامي للمصادقة عليه.

واكد روحاني ان حقوق المواطن لها ضمانة من قبل السلطة التنفيذية في البلاد ، وبعد ابلاغه فان جميع الاجهزة ستكون مكلفة بتطبيقه كما ان باقي المؤسسات ستتعاون في هذا الشأن.

واوضح رئيس الجمهورية انه تم عقد اجتماعات كثيرة مع رجال القانون للتوصل الى صياغة نهائية لميثاق حقوق المواطنة حسب الوعد الذي قطعه اثناء حملته الانتخابية.

واعتبر رئيس الجمهورية ان تعرف افراد الشعب على هذا الميثاق يعد من حقوقهم الطبيعية ، معربا عن أمله في ترسيخ الروابط الاجتماعية بين افراد الشعب وبين الشعب والحكومة في اطار الاحكام الشرعية وحقوق الشعب.

يذكر ان فرامرز فاضلي اصيب باعاقة اثر شظية اصابت نخاعه الشوكي عندما كان يبلغ من العمر 19 عاما ابان فترة الدفاع المقدس (1980-1988).



