أكدت ايران رغبتها بإقامة معرض دائم لمنتجاتها في مختلف الاختصاصات على أرض معرض بغداد الدولي.

وبحسب بيان لوزارة التجارة العراقية، فان وفداً ايرانياً برئاسة وكيل وزارة الصناعة والمناجم مجتبى خسروتاج، زار معرض بغداد الدولي والتقى هاشم محمد حاتم مدير عام المعارض العراقية بحضور الوكيل الأقدم للوزارة وليد الموسوي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال النشاط المعرضي والاستعدادات اللازمة لإقامة المعرض الايراني المتخصص عن طريق شركة M&T الايرانية لتنظيم المعارض الدولية المزمع اقامته للفترة من 12- 15 فبراير/ شباط المقبل على أرض معرض بغداد الدولي.