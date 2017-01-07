أعلنت أرمينيا عن إنشاء شبكة جديدة لنقل الكهرباء إلى إيران وذلك خلال العام الميلادي الجاري، مشيرة إلى أن العمل على هذه الشبكة سينطلق طبقاً للبرنامج المعد سلفاً.

وفي تصريح له يوم الأربعاء الماضي، قال مساعد وزير البنى التحتية الأرمينية هايك هاروتيونيان: ان حجم الطاقة الكهربائية الذي سينقل عبر هذه المحطة الجديدة في البداية الأمر سيكون 350 ميغاواطاً، مشيراً إلى أن حجم الطاقة الكهربائية سيتضاعف بعد ذلك ليصل إلى 700 ميغاواط.

ووفقاً للمسؤول الأرميني، فان عمليات إنشاء الخط الثالث لنقل الطاقة بين البلدين بدأ في الوقت الحاضر وذلك لزيادة حجم تبادل الطاقة بين البلدين.