أعلنت الأمانة العامة لدائرة الإعلام في الحكومة عن إحصائيات الاستثمارات الأجنبية في المحافظات الايرانية، وقد تصدرت محافظة خراسان الشمالية (شمال شرق) المحافظات الايرانية في المصادقة على مشاريع الاستثمارات الأجنبية.

وقد بلغت تكلفة المشاريع التي تمت المصادقة عليها 3 مليارات و367 مليون دولار خلال العام الماضي، وبالتحديد منذ الواحد والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2015 وحتى الواحد والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي 2016.

وكانت هيئة الاستثمارات الأجنبية في البلاد قد عقدت خلال الفترة المذكورة 12 اجتماعاً ناقشت خلالها 157 مشروعاً للاستثمارات الأجنبية، وصادقت على 113 مشروعا جديداً، و44 طلبا لتمويل مشاريع لم تكتمل. وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية التي صادقت عليها الحكومة في كل البلاد 11 ملياراً و802 مليون دولار كمشاريع جديدة، وتمويل مشاريع قائمة.

والمشاريع التي تمت المصادقة عليها تشمل قطاعات الصناعة والطاقة (محطات الطاقة المتجددة) والخدمات (وخاصة السياحة) والبناء والنقل والمواصلات. وقد تم توزيع مشاريع الاستثمار الأجنبي الـ113 الجديدة بشكل عادل على كافة المحافظات الـ27 في البلاد. وتأتي الدول الأوروبية في مقدمة الدول التي قدمت مشاريع استثمارية في ايران، وكانت اسبانيا وألمانيا في صدارة هذه الدول.