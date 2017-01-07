نشر حساب (People's Daily, China) عبر موقع يوتيوب الشهير، مقطع فيديو يظهر اختناقاً مرورياً هائلاً في عطلة رأس السنة الميلادية على طريق سريعة في الصين تتألف من 40 مساراً متوازياً.

وتم تصوير المشهد باستخدام طائرة بدون طيار، حيث ظهر عدد كبير جداً من السيارات وهي تصطف خلف بعضها البعض على مد البصر على طريق سريعة في العاصمة الصينية بكين.

وبالرغم من الازدحام القاتل الا ان الفيديو أظهر الانتظام، وعلى النقيض من المشهد المريع، ظهرت السيارات على الجانب المعاكس للشارع وهي تنطلق بسرعة إلى وجهتها.

وقد لاقى مقطع الفيديو رواجاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تجاوز عدد مشاهديه الـ4 آلاف مشاهد بعد ساعات قليلة على نشره.

ويعتبر منظر الاكتظاظ المروري هذا أمراً عادياً في الصين التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة، وتحتوي على عشرات الملايين من السيارات، حسب صحيفة (ديلي ستار) البريطانية.