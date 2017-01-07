ونوه محمد رضا نعمت زادة، خلال كلمته يوم الخميس في اجتماع الاقتصاد المقاوم بمدينة أراك (مركز المحافظة المركزية)، الى أن إحصائيات توفير فرص العمل في كافة القطاعات ومن بينها الصناعة والزراعة مشجعة. وأكد أن جهوداً حثيثة تبذل من أجل الحفاظ على هذا المستوى من النمو الصناعي والمضي قدماً في تحقيق مستويات أعلى في هذا القطاع.

كما لفت نعمت زادة الى أن المساعي والمتابعات التي بذلت في إطار الاقتصاد المقاوم على الصعيد الصناعي أثمرت عن منح 4 آلاف مليار ريال (الدولار = 32 ألف و371 ريال) كقروض للمعامل الصغيرة والمتوسطة في المحافظة المركزية. وأشار الى أن الهدف من زيارته للمحافظة هو السعي الى حل مشاكل المصانع فيها، ونوه الى صناعة القاطرات وعربات القطار في المحافظة المركزية، واصفاً ايران بأنها أحد أشهر مصدري عربات القطارات وهناك 46 مصنعاً ايرانياً ينشط في هذا القطاع.

ويطلق على المحافظة المركزية بالقطب الرابع للصناعة الايرانية لاحتوائها على ألفين و900 مصنع.