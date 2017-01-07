  • السبت ٨ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • السبت , يناير 07, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 184272 تاريخ النشر: كانون الثاني 06, 2017 الوقت: 17:02 الاقسام: اقتصاد  
نعمت زادة: القطاع الصناعي في البلاد سجل نمواً بنسبة 5%
خلال العام الجاري

نعمت زادة: القطاع الصناعي في البلاد سجل نمواً بنسبة 5%

قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني: ان القطاع الصناعي في البلاد سجل العام الجاري نمواً بلغ 5 بالمئة.

ونوه محمد رضا نعمت زادة، خلال كلمته يوم الخميس في اجتماع الاقتصاد المقاوم بمدينة أراك (مركز المحافظة المركزية)، الى أن إحصائيات توفير فرص العمل في كافة القطاعات ومن بينها الصناعة والزراعة مشجعة. وأكد أن جهوداً حثيثة تبذل من أجل الحفاظ على هذا المستوى من النمو الصناعي والمضي قدماً في تحقيق مستويات أعلى في هذا القطاع.

كما لفت نعمت زادة الى أن المساعي والمتابعات التي بذلت في إطار الاقتصاد المقاوم على الصعيد الصناعي أثمرت عن منح 4 آلاف مليار ريال (الدولار = 32 ألف و371 ريال) كقروض للمعامل الصغيرة والمتوسطة في المحافظة المركزية. وأشار الى أن الهدف من زيارته للمحافظة هو السعي الى حل مشاكل المصانع فيها، ونوه الى صناعة القاطرات وعربات القطار في المحافظة المركزية، واصفاً ايران بأنها أحد أشهر مصدري عربات القطارات وهناك 46 مصنعاً ايرانياً ينشط في هذا القطاع.

ويطلق على المحافظة المركزية بالقطب الرابع للصناعة الايرانية لاحتوائها على ألفين و900 مصنع.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0702 sec