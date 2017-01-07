في واقعة غريبة، عاد زوجان إلى منزلهما بضاحية (دونفال) بولاية (فيكتوريا) الأسترالية ليجدا مفاجأة صادمة، حيث قام شخص غريب بنقل سريرهما من غرفة النوم إلى غرفة المعيشة، والأغرب من ذلك أنهما وجداه نائما في السرير، فقام الزوجان، اللذان كان برفقة صديق لهما آنذاك، بتصوير ذلك اللص باستخدام هاتف محمول.

وقالت صحيفة (ميرور) البريطانية إن اللص اقتحم المنزل ثم أخذ حماماً وخلد للنوم في سرير الزوجين بعد أن نقله من غرفة النوم، وعندما استيقظ ووجد أصحاب المنزل أمامه هددهم بسكين قبل أن يلوذ بالفرار.

ولحسن الحظ لم يتعرض أي شخص للإصابة جراء ذلك الحادث، وكذلك لم يتم سرقة أي شيء من المنزل، وما زالت الشرطة تقوم بالبحث عن اللص، وتطالب أي شخص لديه معلومات عنه بسرعة إبلاغها.